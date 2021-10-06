Судья Ф1: Я наказал Феттеля, и это изменило мою жизнь

За длительную гоночную карьеру Эмануэле Пирро успел выступить в Формуле 1 и шесть раз выиграть «24 часа Ле-Мана», причем пять из них – в абсолюте. Однако в последние годы его помнят как председателя комиссии судей на Гран При Канады 2019 года, где он и его коллеги приняли решение наказать Себастьяна Феттеля, который по их мнению небезопасно оборонялся от атак Льюиса Хэмилтона.

Та гонка была первой в сезоне, где Феттель за рулем Ferrari лидировал и претендовал на победу. Из-за штрафа он уступил место и победителем стал Льюис Хэмилтон.

Это поражение во многом повлияло на то, что Феттель закончил год хуже, чем его молодой напарник по Ferrari Шарль Леклер, а спустя еще год немец и вовсе потерял место в Скудерии. В свою очередь болельщики как лично Феттеля, так и Ferrari стали тут же обвинять Пирро в неправильном судействе.

Став гостем официального подкаста Формулы 1 Beyond The Grid, Пирро рассказал, что нападки на него после того случая до сих пор не прекратились.

«Это было очень неприятно, это сильно изменило всю мою жизнь, теперь мне очень трудно появляться в социальных сетях, – сказал Пирро. – Люди до сих пор ропчут об этом.

Мне кажется, комментаторам в интернете свойственно выделять какую-то одну твою черту, которая может быть у тебя и есть, но все же это не отражает полной картины. В конечном итоге о многих людях делаются выводы на основании какого-то одного факта и без обладания всей информацией, что, конечно, огорчает.

Но самое противное в этой ситуации то, что мы приняли единственно-правильное решение и люди просто не поняли его. В итоге в проигрыше оказался весь автоспорт, вся Формула 1, которая утратила доверие публики.

Мы приняли одно решение по одной гоночной ситуации, а в итоге это плохо отразилось на всем спорте, так как наше решение неправильно интерпретировали. Мне обидно, так как я очень люблю этот спорт. Я тогда спрашивал себя: почему людям так сложно принять победу не того, кого они хотели бы видеть победителем?

Весь мир тогда желал победы Себастьяну Феттелю, так как он преодолевал большие трудности, и это была бы отличная история борьбы, преодоления и победы. Но кому-то просто нужно было принять решение согласно спортивным правилам».