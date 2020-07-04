Судьи вызвали Хэмилтона для разбора нарушений в квалификации

Вечером в субботу на Гран При Австрии был опубликован документ FIA о вызове Льюиса Хэмилтона и представителя команда Mercedes к судьям для объяснений по поводу действий гонщика по ходу квалификации.

Пилот Mercedes показал в субботней сессии второе время, однако спустя два часа стало известно, что судьи получили уведомление о слишком высокой скорости британца в зоне действия желтых флагов после вылета Валттери Боттаса, а также несоблюдении Хэмилтоном инструкций руководителя гонки после собственного выезда за белую линию в десятом повороте.

Разбирательства начались в 19:15 по московскому времени.

Если гонщика признают виновным, ему может грозить перестановка по решетке. Прошлой осенью в Мексике Макс Ферстаппен потерял за скорость под желтыми флагами три стартовые позиции.

«Я преодолел поворот, начал разгон и понял, что Валттери, похоже, проехал слишком широко, а затем вернулся на асфальт где-то впереди, – рассказал о ситуации сам Льюис, отвечая на вопрос Motosport.com. – На трассе был гравий, но никаких других машин, так что я продолжил попытку.

Уже после этого, на входе в шестой поворот, я увидел Валттери далеко слева. Все это произошло очень быстро и сопровождалось большим облаком пыли».