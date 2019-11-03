«Судьи – полные ...» Квят раскритиковал дирекцию гонки после нового штрафа

Даниил Квят лишился десятого места на финише гонки в Техасе из-за штрафа, выписанного ему судьями. Те посчитали, что россиянин некорректно атаковал Серхио Переса на последнем круге в борьбе за позицию, и прибавили к его итоговому результату пять секунд.

Квят второй раз подряд получает штраф за инцидент на последнем круге – неделей ранее в Мексике к его результату также прибавили десять секунд за столкновение с Нико Хюлькенбергом. Сам Даниил счел то решение несправедливым. А теперь раскритиковал судей и за новый штраф.

«Это просто дерьмо какое-то, – сказал Квят в эфире голландского Ziggo Sport, когда услышал о наказании. – Это просто невероятно. Я даже не знаю, что сказать. Судьи – это полные… Я даже не знаю. У меня нет слов. Это глупо. Очень глупо. Это просто неприемлемо. Правда».

Столкновение произошло в 15-м повороте трассы на последнем для обоих гонщиков круге. Квят атаковал Переса по внутренней траектории, соперники соприкоснулись, после чего бок о бок вышли из поворота. В итоге Даниилу удалось остаться впереди и финишировать десятым.

«Я прошел его по внутренней траектории, а он закрыл калитку, что нормально, – описал Квят столкновение, которое не попало в трансляцию. – Потом мы соприкоснулись, а после этого я вышел вперед по внешней траектории».

Кроме штрафных секунд судьи присудили Квяту и один балл – теперь у россиянина их пять за 12 последних месяцев. Если количество баллов достигнет 12-ти, гонщик пропускает ближайший Гран При.

Сам Перес, которому досталась десятая позиция в итоговом протоколе, заявил, что россиянин «врезался в него».

Благодаря заработанному Пересом зачетному баллу в США Racing Point опередила в командном зачете Toro Rosso, выйдя на чистое шестое место.

Дополнительная информация: Скотт Митчелл