Судьи оправдали Стролла и оставили ему поул

Стюарды Гран При Турции не нашли вины в Лэнса Стролла в инциденте в третьем сегменте квалификации. Канадец выиграл квалификацию, установив лучшее время сессии в своей последней попытке. Однако затем был вызван к судьям для разбирательства.

Стролла заподозрили в несоблюдении правил желтых флагов: во время своего лучшего круга он проезжал в месте, где развернулся его напарник Серхио Перес. Появившийся желтый флаг обязывал Стролла сбросить скорость, но пилот все равно проехал быстрейший круг квалификации.

Просмотрев телеметрию с машины Лэнса, судьи убедились, что пилот сбрасывал газ, и вновь прибавил его лишь проехав место действия желтого флага. Таким образом, правила не были нарушены и первое место на стартовой решетке осталось за гонщиком Racing Point.