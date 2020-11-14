Судьи оправдали Стролла и оставили ему поул
На лучшем круге квалификации Лэнс сбрасывал скорость по правилам
Стюарды Гран При Турции не нашли вины в Лэнса Стролла в инциденте в третьем сегменте квалификации. Канадец выиграл квалификацию, установив лучшее время сессии в своей последней попытке. Однако затем был вызван к судьям для разбирательства.
Стролла заподозрили в несоблюдении правил желтых флагов: во время своего лучшего круга он проезжал в месте, где развернулся его напарник Серхио Перес. Появившийся желтый флаг обязывал Стролла сбросить скорость, но пилот все равно проехал быстрейший круг квалификации.
Просмотрев телеметрию с машины Лэнса, судьи убедились, что пилот сбрасывал газ, и вновь прибавил его лишь проехав место действия желтого флага. Таким образом, правила не были нарушены и первое место на стартовой решетке осталось за гонщиком Racing Point.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Турции
|Пилоты
|Лэнс Стролл
|Команды
|Racing Point
|Автор
|Иван Матушкин