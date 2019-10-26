Судьи не станут наказывать Квята за инцидент с Риккардо

Судьи расследовали эпизод с участием Даниила Квята и Даниэля Риккардо. В ходе квалификации Гран При Мексики команда выпустила россиянина из боксов непосредственно перед австралийцем, и тому пришлось уворачиваться от Toro Rosso. После окончания сессии оба гонщика были вызваны к судьям, но по итогам рассмотрения эпизода те приняли решение не наказывать Даниила.

«Все хорошо, – сказал сам Квят журналистам сразу после встречи в офисе дирекции гонки. – Я думаю, они просто хотели пригласить нас поболтать о приятных вещах. У нас получилась хорошая беседа с судьями. Все хорошо. Не надо волноваться – никаких последствий не будет».

Официально на момент написания этого материала о своем решении судьи Гран При Мексики еще не сообщили.

Обновление: FIA официально сообщила, что наказания не последует.