Судьи не станут наказывать Квята за инцидент с Риккардо
Российский пилот Toro Rosso избежит наказания за инцидент с Даниэлем Риккардо на пит-лейне.
Судьи расследовали эпизод с участием Даниила Квята и Даниэля Риккардо. В ходе квалификации Гран При Мексики команда выпустила россиянина из боксов непосредственно перед австралийцем, и тому пришлось уворачиваться от Toro Rosso. После окончания сессии оба гонщика были вызваны к судьям, но по итогам рассмотрения эпизода те приняли решение не наказывать Даниила.
«Все хорошо, – сказал сам Квят журналистам сразу после встречи в офисе дирекции гонки. – Я думаю, они просто хотели пригласить нас поболтать о приятных вещах. У нас получилась хорошая беседа с судьями. Все хорошо. Не надо волноваться – никаких последствий не будет».
Официально на момент написания этого материала о своем решении судьи Гран При Мексики еще не сообщили.
Обновление: FIA официально сообщила, что наказания не последует.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Мексики
|Сессия
|Квалификация
|Пилоты
|Даниил Квят В Магазин
|Команды
|Toro Rosso В Магазин
|Автор
|Олег Карпов
Судьи не станут наказывать Квята за инцидент с Риккардо
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