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Формула 1 / Гран При Мексики / Новость

Судьи не станут наказывать Квята за инцидент с Риккардо

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Судьи не станут наказывать Квята за инцидент с Риккардо
Автор:
26 окт. 2019 г., 20:22

Российский пилот Toro Rosso избежит наказания за инцидент с Даниэлем Риккардо на пит-лейне.

Судьи расследовали эпизод с участием Даниила Квята и Даниэля Риккардо. В ходе квалификации Гран При Мексики команда выпустила россиянина из боксов непосредственно перед австралийцем, и тому пришлось уворачиваться от Toro Rosso. После окончания сессии оба гонщика были вызваны к судьям, но по итогам рассмотрения эпизода те приняли решение не наказывать Даниила.

«Все хорошо, – сказал сам Квят журналистам сразу после встречи в офисе дирекции гонки. – Я думаю, они просто хотели пригласить нас поболтать о приятных вещах. У нас получилась хорошая беседа с судьями. Все хорошо. Не надо волноваться – никаких последствий не будет».

Официально на момент написания этого материала о своем решении судьи Гран При Мексики еще не сообщили.

Обновление: FIA официально сообщила, что наказания не последует.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Мексики
Сессия Квалификация
Пилоты Даниил Квят В Магазин
Команды Toro Rosso В Магазин
Автор Олег Карпов

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