Судьи не стали наказывать Сайнса за блокировку Джовинацци

На двух первых этапах нового сезона Ф1 кто-то из пилотов неизменно терял три стартовые позиции за создание помех сопернику по ходу квалификации. На Гран При Австрии так наказали Льюиса Хэмилтона, на Гран При Штирии – Шарля Леклера.

После субботней сессии на «Хунгароринге» стало известно, что судьи рассматривают еще один эпизод с блокировкой – на этот раз Карлос Сайнс в первом сегменте испортил быструю попытку Антонио Джовинацци.

Однако в этот раз, изучив обстоятельства случившегося, судьи оставили испанцу из McLaren его девятое место.

«Джовинацци был на быстром круге и приближался к шестому повороту, тогда как Сайнс занимал гоночную траекторию, – сказано в документе FIA. – На судейских постах 14 и 15 ему были показаны голубые флаги, но световой индикации на табло не было.

Судьи сочли, что Сайнс не видел первый флаг, а на второй просто не успевал среагировать, исходя из положения машин на трассе»

Там же указано: «Команда [McLaren] получила напоминание, что обязана информировать своего пилота о соперниках, которые приближаются сзади, находясь на быстром круге. В данном случае гонщика не предупредили, что не считается смягчающим обстоятельством, но в конкретной ситуации судьи сочли, что и в случае предупреждения по радио гонщик не имел бы возможности среагировать».