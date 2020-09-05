Судьи не нашли виновных в толчее в квалификации

Первый сегмент квалификации Гран При Италии для многих пилотов завершился неудачно: группа из Кими Райкконена, Эстебана Окона, Себастьяна Феттеля и двух пилотов Williams не смогла нормально провести решающие попытки. Виной тому стала борьба гонщиков за позиции на трассе.

После сессии Окон и Райкконен были вызваны к судьям в связи с блокировкой пилота Alfa Romeo. Однако стюарды решили никого не наказывать.

«Стюарды заключили, что произошедшее было беспорядочным движением, вызванным сочетанием обстоятельств, в которых оказались пилоты. Ситуация не была опасной, а избежать ее гонщики не могли», – говорится в заявлении стюардов.

Сам Окон счел, что поступил правильно, заблокировав маневр Райкконена: «На трассе было плотно, и все стараются создать себе запас перед машиной впереди. Понятно, что Кими боролся со мной. Но если бы он нырнул внутрь и обошел меня, то круги были бы испорчены у нас обоих. Так что я сделал то, что должен был – остался впереди».

Райкконен во время сессии по радио назвал Окона идиотом. Однако после финиша оказался более сдержанным: «Иногда такое бывает. Твое поведение зависит от того, на какой позиции ты оказался и что должен сделать. Мы оказались так близко друг к другу в большом числе поворотов. Такое происходит не в первый раз и не в последний. Конечно, ситуация не идеальная, но такое бывает».