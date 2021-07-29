Судьи не будут пересматривать решение по аварии в Сильверстоуне

Судьи, рассмотревшие сегодня запрос команды Red Bull на пересмотр решения по столкновению Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на первом круге Гран При Великобритании, приняли отрицательное решение по запросу. Наказание, вынесенное пилоту Mercedes по ходу гонки (10 штрафных секунд), не будет ужесточено.

По мнению судей, представленные австрийским коллективом материалы не являются «значимой информацией, которая не была доступной к моменту принятия соответствующего решения и была обнаружена позже».

Как можно понять из обнародованного сегодня судьями текста (в котором содержится перечисление представленных материалов), Red Bull не предоставила никаких новых данных непосредственно об инциденте. Схемы действий пилотов на первом круге, а также обгона Хэмилтоном Шарля Леклера ближе к концу заезда, были созданы на основе данных GPS о скорости болидов – которые являются открытыми и были доступны уже в день гонки.



