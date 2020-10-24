Судьи насчитали у пилотов 125 нарушений за день в Португалии. Теперь правила смягчили

В ходе двух пятничных тренировок пилотам не засчитывалось время круга, если их болиды выезжали за пределы белой линии на границе трассы. Чаще всего это происходило в первом и четвертом поворотах. В результате судьи зафиксировали 125 подобных нарушений за две пятничные тренировки по 90 минут каждая.

Это привело к тому, что правила решили смягчить. В уточненной инструкции от гоночной дирекции, которую опубликовала FIA, говорится, что время круга не будет аннулироваться и пилоты не будут наказаны за выезд за пределы белой линии в первом и четвертом поворотах при условии, что колеса их болидов сохраняют контакт с красно-белыми поребриками.

Гоночный директор Майкл Маси также уточнил правила прохождения последнего, 15-го поворота португальской трассы. «Пилоты не будут наказаны до тех пор, пока хотя бы часть их болидов сохраняет контакт с трассой», – говорится в сообщении гоночного директора.