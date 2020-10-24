Судьи насчитали у пилотов 125 нарушений за день в Португалии. Теперь правила смягчили
Гонщикам разрешили шире проходить повороты без угрозы штрафа за выезд за пределы трассы
В ходе двух пятничных тренировок пилотам не засчитывалось время круга, если их болиды выезжали за пределы белой линии на границе трассы. Чаще всего это происходило в первом и четвертом поворотах. В результате судьи зафиксировали 125 подобных нарушений за две пятничные тренировки по 90 минут каждая.
Это привело к тому, что правила решили смягчить. В уточненной инструкции от гоночной дирекции, которую опубликовала FIA, говорится, что время круга не будет аннулироваться и пилоты не будут наказаны за выезд за пределы белой линии в первом и четвертом поворотах при условии, что колеса их болидов сохраняют контакт с красно-белыми поребриками.
Гоночный директор Майкл Маси также уточнил правила прохождения последнего, 15-го поворота португальской трассы. «Пилоты не будут наказаны до тех пор, пока хотя бы часть их болидов сохраняет контакт с трассой», – говорится в сообщении гоночного директора.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Португалии
|Автор
|Сергей Иванов