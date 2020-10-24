Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бельгии
28 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
23 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
31 окт.
Следующее событие через
6 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Турции
Билеты
13 нояб.
Следующее событие через
19 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
34 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
40 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
47 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Португалии / Новость

Судьи насчитали у пилотов 125 нарушений за день в Португалии. Теперь правила смягчили

Поделились
Комментарии
Судьи насчитали у пилотов 125 нарушений за день в Португалии. Теперь правила смягчили
Автор:
, Редактор

Гонщикам разрешили шире проходить повороты без угрозы штрафа за выезд за пределы трассы

В ходе двух пятничных тренировок пилотам не засчитывалось время круга, если их болиды выезжали за пределы белой линии на границе трассы. Чаще всего это происходило в первом и четвертом поворотах. В результате судьи зафиксировали 125 подобных нарушений за две пятничные тренировки по 90 минут каждая.

Это привело к тому, что правила решили смягчить. В уточненной инструкции от гоночной дирекции, которую опубликовала FIA, говорится, что время круга не будет аннулироваться и пилоты не будут наказаны за выезд за пределы белой линии в первом и четвертом поворотах при условии, что колеса их болидов сохраняют контакт с красно-белыми поребриками.

Гоночный директор Майкл Маси также уточнил правила прохождения последнего, 15-го поворота португальской трассы. «Пилоты не будут наказаны до тех пор, пока хотя бы часть их болидов сохраняет контакт с трассой», – говорится в сообщении гоночного директора.

Читайте также:

Вольф: Мы бессильны помочь Расселлу

Предыдущая новость

Вольф: Мы бессильны помочь Расселлу

Следующая новость

Ферстаппена развернуло из-за днища 2021 года

Ферстаппена развернуло из-за днища 2021 года
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Автор Сергей Иванов

Самое читаемое Сегодня

Вольф: Мы бессильны помочь Расселлу
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: Мы бессильны помочь Расселлу

Стролл «слепой», а Ферстаппен – недогадливый. Red Bull и Racing Point об аварии во второй тренировке
Формула 1 Формула 1 / Новость

Стролл «слепой», а Ферстаппен – недогадливый. Red Bull и Racing Point об аварии во второй тренировке

Ферстаппена развернуло из-за днища 2021 года
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ферстаппена развернуло из-за днища 2021 года

Отец Магнуссена рассказал о планах Кевина после ухода из Haas
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отец Магнуссена рассказал о планах Кевина после ухода из Haas

Хэмилтон пожаловался на асфальт, трафик и ошибку в настройках
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон пожаловался на асфальт, трафик и ошибку в настройках

Квят не смог показать хорошее время из-за хаоса на трассе
Формула 1 Формула 1 / Новость

Квят не смог показать хорошее время из-за хаоса на трассе

Mercedes пошутила: Переход Хэмилтона в Renault подтвержден
Формула 1 Формула 1 / Новость

Mercedes пошутила: Переход Хэмилтона в Renault подтвержден

Пять женщин из Ф1, о которых вы могли не знать. Пиппа Лодж
Формула 1 Формула 1 / Избранное

Пять женщин из Ф1, о которых вы могли не знать. Пиппа Лодж

Самое важное:

Ферстаппена развернуло из-за днища 2021 года
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ферстаппена развернуло из-за днища 2021 года

Судьи насчитали у пилотов 125 нарушений за день в Португалии. Теперь правила смягчили
Формула 1 Формула 1 / Новость

Судьи насчитали у пилотов 125 нарушений за день в Португалии. Теперь правила смягчили

Вольф: Мы бессильны помочь Расселлу
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: Мы бессильны помочь Расселлу

Отец Магнуссена рассказал о планах Кевина после ухода из Haas
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отец Магнуссена рассказал о планах Кевина после ухода из Haas

Самое читаемое

1
Формула 1

Вольф: Мы бессильны помочь Расселлу

2
Формула 1

Стролл «слепой», а Ферстаппен – недогадливый. Red Bull и Racing Point об аварии во второй тренировке

3
Формула 1

Ферстаппена развернуло из-за днища 2021 года

27мин
4
Формула 1

Отец Магнуссена рассказал о планах Кевина после ухода из Haas

5
Формула 1

Хэмилтон пожаловался на асфальт, трафик и ошибку в настройках

Самое важное:

Ферстаппена развернуло из-за днища 2021 года
Формула 1

Ферстаппена развернуло из-за днища 2021 года

Судьи насчитали у пилотов 125 нарушений за день в Португалии. Теперь правила смягчили
Формула 1

Судьи насчитали у пилотов 125 нарушений за день в Португалии. Теперь правила смягчили

Вольф: Мы бессильны помочь Расселлу
Формула 1

Вольф: Мы бессильны помочь Расселлу

Отец Магнуссена рассказал о планах Кевина после ухода из Haas
Формула 1

Отец Магнуссена рассказал о планах Кевина после ухода из Haas

Лучшие фото Гран При Португалии: пятница
Формула 1

Лучшие фото Гран При Португалии: пятница

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.