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Формула 1 / Гран При Венгрии Новость

Судьи наказали Феттеля за футболку, а Окона – за парковку

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, главный редактор

Француз нарушил существующую процедуру под воздействием эмоций, а вот немец повторил бы свои действия даже под угрозой дисквалификации

Судьи наказали Феттеля за футболку, а Окона – за парковку

Сразу пять пилотов Формулы 1 получили предупреждения по итогам Гран При Венгрии – причем по причинам, напрямую не связанным с ходом борьбы на трассе.

В частности, санкций со стороны судей не избежал победитель гонки. Под воздействием эмоций Эстебан Окон в конце круга почета проехал мимо въезда на пит-лейн и из-за этого не смог занять предназначенное для него место у подножия подиума. В результате пилот остановил свой автомобиль в районе выезда из пит-лейна на трассу.

Это нарушение не выглядит таким уж несерьезным. Его можно квалифицировать как нарушение режима закрытого парка – ведь в теории за время, которое болид находился вне поле зрения судей, с него можно было снять какие-то не соответствующие регламенту детали (или наоборот, установить снятый перед стартом с целью снизить массу балласт). Но судьи в этом случае не стали проявлять жесткость и ограничились предупреждением.

Финишировавший 2-м Себастьян Феттель и еще три гонщика (Валттери Боттас, Карлос Сайнс и Лэнс Стролл) получили предупреждение за некорректную форму одежды во время прослушивания национального гимна. В соответствии с оговоренной предстартовой процедурой пилоты должны перед прослушиванием национального гимна снять футболки с лозунгом We Race As One, которые надеваются в начале церемонии.

Четыре гонщика не сделали это к моменту начала исполнения гимна. Особое внимание при этом привлек Феттель, на котором была нестандартная футболка с радужными цветами и слоганом «Любовь всегда одна и та же» - таким образом пилот в очередной раз выразил свое отношение к венгерскому закону о т.н. ЛГБТ-пропаганде, который сейчас активно обсуждается (и часто осуждается) в европейских странах.

«Я буду рад, если меня дисквалифицируют, – заявил Феттель, узнав о том, что эпизод рассматривается судьями. – Они могу делать что хотят, мне все равно. Я бы снова сделал то же самое».

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