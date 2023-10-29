Судьи Ф1 завершили разбор нарушений в квалификации. Решетка не изменилась
Макс Ферстаппен, Джордж Расселл, Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон, допустившие различные нарушения правил по ходу субботней сессии, сохранили свои стартовые позиции
По ходу первого сегмента квалификации в Мехико Макс Ферстаппен, Джордж Расселл и Фернандо Алонсо задержались, выезжая на трассу, чтобы создать зазор от соперника впереди перед быстрой попыткой. Из-за этого тем, кто был за ними, пришлось ждать на пит-лейне.
Судьи FIA выслушали гонщиков и представителей их команд – и те аргументировали свои действия недавно введенным запретом на слишком медленную езду по трассе, из-за которого ожидание на пит-лейне является единственной возможностью обеспечить свободный участок трассы.
Такие доводы были сочтены достаточными, чтобы не назначать штраф – как ранее уже поступили с тем же Ферстаппеном в Сингапуре.
В официальном документе сказано: «Судьи установили, что нарушения стали прямым результатом установки минимального времени прохождения круга, которое призвано (с нашей точки зрения, правильно) предотвратить блокировку гонщиков на трассе во время квалификации.
Мы признаем, что к гонщикам предъявляются противоположные требования: они должны соблюдать минимальное время круга, когда пытаются создать зазор от соперника впереди, но при этом также обязаны избегать ненужных остановок на выезде с пит-лейна».
Судьи согласились, что остановка перед выездом на трассу несет в себе куда меньше опасности, чем попытки замедлиться на трассе, где разница в скорости между машинами может оказаться намного больше.
При этом, назвав действия нарушителей меньшим злом, представители FIA все равно рекомендовали избегать таких действий в будущем.
Официальный документ сохраняет интригу: «Желательно найти решение этой проблемы, но каким оно может быть – неизвестно».
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14
Расселл объяснил: «Нас просят не останавливаться на выезде с пит-лейна, но тогда отрыв от машины впереди придется создавать на трассе. Как по мне, это весьма небезопасно, когда ты едешь на скорости 10 км/ч по прямой, где соперники мчатся на 330».
Кроме того, Льюису Хэмилтону простили слишком высокую скорость под желтыми флагами в месте разворота Фернандо Алонсо. Как оказалось, в этом тоже нет ничего страшного, так как пилот значительно замедлился непосредственно перед этим участком.
Наказали в итоге только Логана Сарджента, который под теми же флагами обогнал Юки Цуноду. Но американец и так должен был стартовать последним, так как обе его попытки в квалификации не засчитали из-за нарушения пределов трассы.
Наконец, команду Williams оштрафовали на 20 тысяч евро (половину – условно) за оставленный на пит-лейне гайковерт, по которому проехал тот же Цунода.
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