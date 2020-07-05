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Формула 1 / Гран При Австрии / Новость

Судьи Гран При Австрии со второй попытки наказали Хэмилтона. Он стартует пятым

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Судьи Гран При Австрии со второй попытки наказали Хэмилтона. Он стартует пятым
Автор:
, Ответственный редактор
5 июл. 2020 г., 12:31

Льюис будет стартовать в Шпильберге пятым – Red Bull все же смогла убедить спортивных комиссаров, что он не сбросил скорость под желтыми флагами

В субботу FIA уже разбирала эпизод по ходу квалификации, когда Льюис Хэмилтон не сбросил скорость в месте вылета с трассы своего напарника Валттери Боттаса: тогда команде Mercedes удалось убедить судей, что британскому пилоту одновременно показывали желтые флаги и зеленый сигнал на информационном табло.

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Однако перед самым стартом команда Red Bull потребовала нового рассмотрения этого эпизода, ссылаясь на историю по ходу прошлогоднего Гран При Мексики, когда Макса Ферстаппена лишили поула именно за скорость под желтыми флагами. 

По результатам нового изучения доказательств, включая записи с 360-градусной камеры с машины чемпиона мира, Хэмилтон был назван виновным в том, что не сбросил скорость под желтыми флагами, и переставлен со второй позиции решетки на пятую.

Дополнение: В официальном документе сказано: «Гонщик не замедлился в зоне желтого флага между пятым и седьмым поворотами.

После заявления о пересмотре эпизода судьи рассмотрели запись с бортовой камеры машины №44 [Хэмилтона], обнаружив важное новое свидетельство, недоступное во время слушаний в субботу.

Заслушав пилота и представителя его команды, а также изучив данные телеметрии, судьи установили: в пятом повороте слева от пилота была однозначно различимая панель, мигавшая желтым. Зеленая панель была в конце девятого судейского сектора. Учитывая это, судьи пересмотрели свое предыдущее решение и вынесли указанное выше наказание». 

По одной позиции за счет этого выиграли Ферстаппен, Ландо Норрис и Алекс Элбон.

Кроме того, Льюис получил два штрафных балла, и теперь у него их стало пять. Если пилот набирает 12 баллов в течение 12 месяцев, то пропускает ближайший Гран При.

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Об этой статье

Серия Формула 1
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Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
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Автор Александр Кабановский

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