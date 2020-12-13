Судьи Гран При Абу-Даби не стали наказывать Сайнса

Карлос Сайнс финишировал на «Яс-Марине» шестым, что позволило McLaren опередить Racing Point в споре за третью строчку Кубка конструкторов. Однако еще в начале гонки стало известно, что испанца ждет разбирательство с судьями.

Когда пилот отправился в боксы для своего единственного пит-стопа, данные зафиксировали, что он движется медленнее разрешенных 80 км/ч – по картинке телетрансляции складывалось впечатление, что Карлос умышленно сдерживает Лэнса Стролла.

Разбирательство решили провести после финиша, хотя его итоги едва ли сказались бы на итоги сезона. В качестве наказания Сайнсу могли добавить пять или десять секунд ко времени гонки, что в самом плохом случае стоило ему одной позиции и не влияло на третье итоговое место команды.

Однако в итоге гонщика не стали штрафовать вовсе: судьи пришли к выводу, что никакого умысла в его действиях не было. Во-первых, команда ни о чем не просила Карлоса перед пит-стопом.

Кроме того, хотя скорость машины и опустилась ниже отметки в 80 км/ч незадолго до контрольной линии. Сайнс тут же ускорился и достиг предельного лимита. Подобным образом действовали и другие пилоты, включая Себастьяна Феттеля.

Анализ движения McLaren по пит-лейну показал, что скорость почти всегда составляла 80 км/ч. Лишь на протяжении пяти секунд, не считая торможения и разгона для смены колес, она опускалась ниже. Но потеря времени из-за этого составила 0,6 секунды.

В официальном документе по итогам рассмотрения сказано: «Мы не считаем, что данная ситуация имела какое-то отношение к попытке команды избежать потери времени по ходу двойного пит-стопа, так как к тому моменту [когда было зафиксировано снижение скорости] гонщик машины №55 (Сайнс) уже провел пит-стоп.

Мы также учли объяснение гонщика. что он принял дополнительные меры безопасности из-за большого количества персонала других команд на пит-лейне.

Гонщик машины №18 (Стролл) имел возможность поддерживать скорость 80 км/ч на въезде на пит-лейн, за исключением очень короткого промежутка (примерно 1 секунда). Мы не считаем, что действия гонщика машины №55 помешали ему.

Также мы сравнили относительную скорость машин после пит-стопов и не обнаружили, чтобы гонщик машины №55 специально ехал медленно».