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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

Судьи Гран При Абу-Даби не стали наказывать Сайнса

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Судьи Гран При Абу-Даби не стали наказывать Сайнса
Автор:
, Ответственный редактор
Соавтор: Джонатан Нобл, редактор Ф1 (Global)

Изучив эпизод со слишком медленным движением по пит-лейну, спортивные комиссары решили не менять итоговый протокол гонки

Карлос Сайнс финишировал на «Яс-Марине» шестым, что позволило McLaren опередить Racing Point в споре за третью строчку Кубка конструкторов. Однако еще в начале гонки стало известно, что испанца ждет разбирательство с судьями. 

Когда пилот отправился в боксы для своего единственного пит-стопа, данные зафиксировали, что он движется медленнее разрешенных 80 км/ч – по картинке телетрансляции складывалось впечатление, что Карлос умышленно сдерживает Лэнса Стролла. 

Разбирательство решили провести после финиша, хотя его итоги едва ли сказались бы на итоги сезона. В качестве наказания Сайнсу могли добавить пять или десять секунд ко времени гонки, что в самом плохом случае стоило ему одной позиции и не влияло на третье итоговое место команды. 

Однако в итоге гонщика не стали штрафовать вовсе: судьи пришли к выводу, что никакого умысла в его действиях не было.  Во-первых, команда ни о чем не просила Карлоса перед пит-стопом.

Кроме того, хотя скорость машины и опустилась ниже отметки в 80 км/ч незадолго до контрольной линии. Сайнс тут же ускорился и достиг предельного лимита. Подобным образом действовали и другие пилоты, включая Себастьяна Феттеля.

Анализ движения McLaren по пит-лейну показал, что скорость почти всегда составляла 80 км/ч. Лишь на протяжении пяти секунд, не считая торможения и разгона для смены колес, она опускалась ниже. Но потеря времени из-за этого составила 0,6 секунды. 

В официальном документе по итогам рассмотрения сказано: «Мы не считаем, что данная ситуация имела какое-то отношение к попытке команды избежать потери времени по ходу двойного пит-стопа, так как к тому моменту [когда было зафиксировано снижение скорости] гонщик машины №55 (Сайнс) уже провел пит-стоп.

Мы также учли объяснение гонщика. что он принял дополнительные меры безопасности из-за большого количества персонала других команд на пит-лейне. 

Гонщик машины №18 (Стролл) имел возможность поддерживать скорость 80 км/ч на въезде на пит-лейн, за исключением очень короткого промежутка (примерно 1 секунда). Мы не считаем, что действия гонщика машины №55 помешали ему. 

Также мы сравнили относительную скорость машин после пит-стопов и не обнаружили, чтобы гонщик машины №55 специально ехал медленно».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Сессия Гонка
Пилоты Карлос Сайнс
Команды McLaren
Автор Александр Кабановский

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