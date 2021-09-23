Судьи ГП России предупредили пилотов не делать как Хэмилтон
В прошлом году штраф за нарушение правил тренировки старта лишил Льюиса Хэмилтона победы
В прошлом году Льюис Хэмилтон уступил победу в Гран При России своему напарнику Валттери Боттасу после того, как уже во время гонки получил два штрафа по пять секунд, которые отбыл во время пит-стопа.
Причиной штрафов стала небезопасная тренировка старта по пути на стартовую решетку. Тогда сам Хэмилтон задавался вопросом, какой конкретный пункт правил он нарушил. В результате, перед стартом Гран При в Сочи 2021 года судьи сочли нужным дополнительно разъяснить пилотам, где и как можно осуществлять тренировку старта.
Согласно их инструкциям, пилоты могут отрабатывать старт только непосредственно на выезде из пит-лейна. Хэмилтон в прошлом году сделал это уже на трассе, остановившись по пути на стартовую решетку и ускорившись вновь, за что и получил штрафы.
«По соображением безопасности и спортивного равноправия, каждый пилот, который хочет выполнить тренировку старта, может сделать это в момент, когда выезд с пит-лейна открыт, тренировки стартов разрешены, при этом сам он обязан подъехать к линии выезда с пит-лейна и незамедлительно стартовать, не задерживая следующих гонщиков», – говорится в инструкции для пилотов.
Ровно такие же инструкции гонщики получили перед Гран При Эйфеля в прошлом году, который следовал за этапом в Сочи.
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