Поздно вечером в воскресенье коллегия спортивных комиссаров постановила, что попытка команды Mercedes пересмотреть итоги решающей гонки сезона на «Яс-Марине» потерпели неудачу.

Сначала судьи установили, что в действиях Макса Ферстаппена не было нарушений при подготовке к рестарту, а чуть позже – что руководитель гонки вправе принимать те решения, какие сочтет нужными.

Проиграв титул на последнем круге решающей гонки, в Mercedes напирали на то, что Майкл Маси скомандовал вернуться в круг с лидерами не всем круговым, а только тем, кто располагался на трассе между Льюисом Хэмилтоном и Максрм Ферстаппеном. В регламенте такая норма не предусмотрена.

Кроме того, рестарт был дан в тот момент, когда обгоняющие еще не успели настичь основной пелотон за машиной безопасности.

В команде из Брэкли увидели в этом нарушение требований статьи 48.12 Спортивного регламента Ф1. Там говорится, что «любой гонщик, которого лидер обогнал на круг, должен по требованию судей обогнать все машины из лидирующего круга и автомобиль безопасности» и «когда круговые пилоты проведут обгоны, автомобиль безопасности должен вернуться в боксы в конце следующего круга».

Протест содержал требование изменить итоговую классификацию гонки, дав ее по предпоследнему кругу – в этом случае победа и титул достались бы Хэмилтону.

В резолютивной части решения о том, что протесту Mercedes не будет дан ход, сказано, что указанная статья может «применяться не полностью».

Там же говорится: «Статья 48.13 устанавливает, что после сообщения "Автомобиль безопасности возвращается в боксы на этом круге" обязательным является возвращение автомобиля безопасности в боксы в конце текущего круга».

Руководитель гонок Ф1 Майкл Маси, присутствовавший на слушаниях, отметил, что «уже давно команды согласились, когда это это возможно, заканчивать гонки в режиме зеленых флагов, а не позади машины безопасности».

В документе сказано: «Требование Mercedes исправить ситуацию, изменив классификацию и использовав для нее позиции на трассе в конце предпоследнего круга – это шаг, который, по мнению судей, задним числом сокращает дистанцию гонки, а потому не может быть использован

Таким образом, протест отклонен».

У Mercedes остается право на апелляцию, однако хорошо известно, что таким образом почти никогда не удается изменить первоначальные решения арбитров.

Это значит, что Макс Ферстаппен официально утвержден чемпионом мира (хотя формально у соперников остается возможность отобрать у голландца титул).