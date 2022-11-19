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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новость

Судьи FIA простили Хэмилтону обгон под красными флагами

В документе по итогам разбирательства сказано, что Льюис «предпринял все возможные действия», чтобы избежать нарушения

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Судьи FIA простили Хэмилтону обгон под красными флагами
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По ходу третьей тренировки в Абу-Даби семикратный чемпион мира опередил на трассе двоих соперников как рас в тот момент, когда сессия была остановлена красными флагами. 

Однако после изучения обстоятельств случившегося, анализа данных телеметрии и общения с самим пилотом было принято решение оставить нарушение без последствий.

Спортивные комиссары учли, что Льюис был на быстром круге и предпринял все возможные меры для замедления, но просто не успел погасить скорость. При этом он действовал максимально безопасно. 

Данные показали, что Хэмилтон полностью отпустил акселератор, увидев красные флаги, и одновременно нажал на тормоз. Но разница в скорости между ним и Ландо Норрисом и Кевином Магнуссеном, которые медленно ехали впереди, составляла 162 км/ч.

«Мы пришли к выводу, что гонщик машины №44 [Хэмилтон] предпринял все возможные действия, чтобы выполнить требования правил. Он при первой же возможности начал замедление и делал это безопасно, – говорится в судейском документе. – И хотя технически он допустил нарушение правил, судьи сочли, что он не мог избежать обгона, а потому не стали накладывать никакого наказания».

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