Судьи FIA простили Хэмилтону обгон под красными флагами
В документе по итогам разбирательства сказано, что Льюис «предпринял все возможные действия», чтобы избежать нарушения
По ходу третьей тренировки в Абу-Даби семикратный чемпион мира опередил на трассе двоих соперников как рас в тот момент, когда сессия была остановлена красными флагами.
Однако после изучения обстоятельств случившегося, анализа данных телеметрии и общения с самим пилотом было принято решение оставить нарушение без последствий.
Спортивные комиссары учли, что Льюис был на быстром круге и предпринял все возможные меры для замедления, но просто не успел погасить скорость. При этом он действовал максимально безопасно.
Данные показали, что Хэмилтон полностью отпустил акселератор, увидев красные флаги, и одновременно нажал на тормоз. Но разница в скорости между ним и Ландо Норрисом и Кевином Магнуссеном, которые медленно ехали впереди, составляла 162 км/ч.
«Мы пришли к выводу, что гонщик машины №44 [Хэмилтон] предпринял все возможные действия, чтобы выполнить требования правил. Он при первой же возможности начал замедление и делал это безопасно, – говорится в судейском документе. – И хотя технически он допустил нарушение правил, судьи сочли, что он не мог избежать обгона, а потому не стали накладывать никакого наказания».
Похожий эпизод имел место в тренировке голландского Гран При 2021 года, когда похожим образом простили Макса Ферстаппена.
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