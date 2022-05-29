Судьи FIA отклонили протест Ferrari в отношении Red Bull

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На пути к победе в княжестве Перес, выезжая из боксов после второго пит-стопа, оказался рядом с ограничительной желтой линией разметки – по кадрам с бортовой камеры в трансляции сложно однозначно судить, наехали левые колеса машины Red Bull или нет. Аналогичная история произошла и с бронзовым призеров Максом Ферстаппеном.

После финиша команда Ferrari подала протест на действия судей FIA, которые не увидели в действиях обоих гонщиков Red Bull нарушения правил.

Решение этого вопроса потребовало заседание с участием представителей обеих команд, но в итоге судьи отклонили протест, утвердив официальные итоги гонки в неизменном виде.

Скудерия ссылалась на прецедент Гран При Австрии 2021 года, когда Юки Цуноду наказали за то, что он наехал на белую линию, не пересекая ее.

Red Bull в свою защиту заявила, что машина Ферстаппена на протяжении всего времени оставалась правее разметки, как того требует Международный спортивный кодекс – а значит, никакого нарушения в действиях голландца нет.

Судьи согласились с этой точкой зрения, определив, что статья 5 c) главы IV приложения L к кодексу требует, чтобы «на выезде с пит-лейна машина не пересекала линию».

Желтую линию, о (не)пересечении которой идет речь, хорошо видно на этом фото Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

В решении сказано: «В данном случае машина не пересекла линию. Чтобы это произошло, ее колесо должно было было полностью оказаться с левой стороны от нее.

Исходя из изложенного, гонщики не нарушали соответствующее требование Кодекса, что создает прецедент для дальнейших рассмотрений подобных случаев. Таким образом, протест отклонен, уплаченный за его подачу сбор не возвращается».

Выходя за рамки казенных оборотов, выходит так, что этого года наезжать на линию можно, запрещено лишь переезжать через нее.

Руководитель гонок Ф1 Эдуарду Фрейташ признал, что соответствующий пункт его указания был просто скопирован с документа 2021 года и «не учитывал изменения в тексте Приложения L».

Также в ходе слушаний Ferrari «признала, что ни одна часть переднего или заднего колеса машины №11 [Переса] не находилась левее желтой линии», а также «признала, что протест был безосновательным».

Таким образом, даже если пилоты Red Bull и наехали колесом на пресловутую разметку, в нынешнем сезоне подобное уже не запрещено.