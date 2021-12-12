Судьи FIA отклонили первый протест Mercedes

После финиша Гран При Абу-Даби, который сделал чемпионом Формулы 1 Макса Ферстаппена, соперники из Mercedes подали два протеста – на действия самого голландца позади машины безопасности и решение самих судей FIA в отношении отстающих на круг пилотов.

Спустя почти три часа после финиша стало известно решение по первой жалобе оказалось отрицательным. Спортивные арбитры признали, что Ферстаппен действительно опережал Льюиса Хэмилтона при подготовке к рестарту, но его машина оказывалась впереди на очень короткое время, после чего голландец всякий раз пропускал соперника.

В содержательной части документа по итогам рассмотрения сказано: «В Mercedes обратили внимание на действия пилота машины №33 (Ферстаппена), который опередил пилота машины №44 (Хэмилтона) в 18:32 в нарушение статьи 48.8 Спортивного регламента Формулы 1.

Представители Red Bull аргументировали тем, что это был не обгон, так как оба пилота в тот момент совершали короткие разгоны и торможения, и что "есть миллион прецедентов" подобного поведения гонщиков перед рестартом позади автомобиля безопасности, когда один из из них равняется с другим, а потом вновь занимает место позади».

Судьи отметили, что Ферстаппен «не был впереди, когда период машины безопасности закончился (то есть гонщики пересекли линию)»

В заявлении говорится, что протест Mercedes отклонен, а уплаченная за его рассмотрение пошлина не будет возвращена команде.

Mercedes вправе подать апелляцию на вынесенное решение в течении 48 часов. Решение по второму протесту ожидается до 22:00 Мск.