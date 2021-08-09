Судьи FIA оставили в силе дисквалификацию Феттеля

По итогам заседания, состоявшегося в понедельник, аргументы команды, настаивавшей на повторном рассмотрении дела, были сочтены несостоятельными.

Феттель финишировал в Будапете вторым, однако уже после гонки оказалось, что в баке его машины останось всего 0,3 литра топлива, тогда как в правилах прописан норматив в 1 литр для взятия контрольной пробы.

Команда настаивала, что в машине гораздо больше горючего – 1,74 литра, – просто оставшееся не может стечь в бак из-за отказа топливного насоса.

В итоге Aston Martin удалось добиться возможности пересмотра дела, но судьи сочли, что в аргументах команды не содержится никаких новых данных – и оставили решение без изменений.

При этом команда одновременно подала еще и апелляцию, которая будет рассмотрена позже. Таким образом, итоги Гран При Венгрии рано считать окончательными.