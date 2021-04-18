Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / McLaren еще в начале гонки приказала Риккардо уступить дорогу Норрису. Как отреагировал Даниэль? Следующая / Райкконен и Стролл получили штрафы – и потеряли позиции
Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Судьи FIA не стали наказывать ни Боттаса, ни Расселла. И вот почему

Рассмотрев обстоятельства столкновения гонщиков в Имоле, спортивные комиссары пришли к выводу, что никаких санкций не требуется. Приводим полный текст вердикта

Судьи FIA не стали наказывать ни Боттаса, ни Расселла. И вот почему

Гонщики Mercedes и Williams сошлись в споре за девятое место: пользуясь тем, что у его соперника еще не прогрелись шины, Джордж Расселл пошел в атаку на стартовой прямой. Валттери Боттас стал смещаться в его сторону, что привело к столкновению, двойному сходу и остановке гонки. 

Оба пилота остались крайне недовольны этим эпизодом. 

Читайте также:

Судьи FIA рассмотрели обстоятельства происшествия и спустя несколько часов после финиша опубликовали решение. Его суть в том, что никаких штрафов ни один из гонщиков не получит. 

Приводим полный текст официального бюллетеня, где объясняется именно такой вердикт. 

«Судьи заслушали Джорджа Расселла, Валттери Боттаса и представителей их команд, а также изучили многочисленные видеозаписи аварии и данные телеметрии. 

Расселл настигал Боттаса, готовя атаку на стартовой прямой спустя несколько кругов после рестарта (в документе ошибка, никакого рестарта до этого не было – прим.ред.), в скором времени после начала работы DRS. Боттас сохранял свою траекторию вдоль правого края сухой линии, при этом постоянно оставляя справа свободное пространство, достаточное для одной машины.  

Расселл приближался, имея значительное преимущество в скорости. Он сместился вправо. чтобы провести обгон. Когда машины приблизились к быстрому излому (1-му повороту), расстояние между ними и правым краем трассы уменьшилось. 

Ни один из гонщиков ни разу не совершал беспорядочных маневров. В первом повороте трасса была не особенно влажной, не считая участка у самого правого края. Правые колеса машины Расселла наехали на мокрое пятно, из-за чего машина начала рыскать – при этом у нее было мало прижимной силы из-за активированной системы DRS. 

Учитывая условия, судьи сочли, что авария стала гоночным инцидентом – и не требует вынесения наказаний». 

Поделились
Комментарии
McLaren еще в начале гонки приказала Риккардо уступить дорогу Норрису. Как отреагировал Даниэль?

Предыдущая новость

McLaren еще в начале гонки приказала Риккардо уступить дорогу Норрису. Как отреагировал Даниэль?

Следующая новость

Райкконен и Стролл получили штрафы – и потеряли позиции

Райкконен и Стролл получили штрафы – и потеряли позиции
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Сессия Гонка
Пилоты Валттери Боттас , Джордж Расселл
Команды Williams , Mercedes

Самое читаемое

1
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

2
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

39мин
3
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

4
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

5
Формула 1

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов

1дн
Самое важное:
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

39мин
Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

More from
Валттери Боттас
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Брандл возложил вину за аварию в Имоле на Расселла Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Аналитика

Брандл возложил вину за аварию в Имоле на Расселла

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Гран При Бразилии Прайм
Формула 1 / Комментарий

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

More from
Williams
FIA отвергла упреки Расселла Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

FIA отвергла упреки Расселла

Расселл извинился перед Боттасом Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Расселл извинился перед Боттасом

Латифи об аварии на первом круге: Мазепин тут вообще ни при чем Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Латифи об аварии на первом круге: Мазепин тут вообще ни при чем

Самое читаемое Сегодня

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать

Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов

Самое важное:

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.