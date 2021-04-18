Гонщики Mercedes и Williams сошлись в споре за девятое место: пользуясь тем, что у его соперника еще не прогрелись шины, Джордж Расселл пошел в атаку на стартовой прямой. Валттери Боттас стал смещаться в его сторону, что привело к столкновению, двойному сходу и остановке гонки.

Оба пилота остались крайне недовольны этим эпизодом.

Судьи FIA рассмотрели обстоятельства происшествия и спустя несколько часов после финиша опубликовали решение. Его суть в том, что никаких штрафов ни один из гонщиков не получит.

Приводим полный текст официального бюллетеня, где объясняется именно такой вердикт.

«Судьи заслушали Джорджа Расселла, Валттери Боттаса и представителей их команд, а также изучили многочисленные видеозаписи аварии и данные телеметрии.

Расселл настигал Боттаса, готовя атаку на стартовой прямой спустя несколько кругов после рестарта (в документе ошибка, никакого рестарта до этого не было – прим.ред.), в скором времени после начала работы DRS. Боттас сохранял свою траекторию вдоль правого края сухой линии, при этом постоянно оставляя справа свободное пространство, достаточное для одной машины.

Расселл приближался, имея значительное преимущество в скорости. Он сместился вправо. чтобы провести обгон. Когда машины приблизились к быстрому излому (1-му повороту), расстояние между ними и правым краем трассы уменьшилось.

Ни один из гонщиков ни разу не совершал беспорядочных маневров. В первом повороте трасса была не особенно влажной, не считая участка у самого правого края. Правые колеса машины Расселла наехали на мокрое пятно, из-за чего машина начала рыскать – при этом у нее было мало прижимной силы из-за активированной системы DRS.

Учитывая условия, судьи сочли, что авария стала гоночным инцидентом – и не требует вынесения наказаний».