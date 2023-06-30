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Судьи Ф1 заподозрили Макса в нарушении правил – его поул под угрозой

Как оказалось, на пути к поулу в Шпильберге пилот Red Bull создал в первом сегменте помеху Кевину Магнуссену

Джонатан Нобл
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, Мик Шумахер, Haas VF-22

В последних квалификациях Ф1 редко обходилось без штрафов за блокировку. После пятничной сессии в Австрии судьи вызвали победившего Макса Ферстаппена. 

Из официального документа следует, что в первой части квалификации действующий чемпион мира помешал Кевину Магнуссену из Haas в первом повороте. 

Обновление: С Ферстаппена сняли обвинения, сохранив поул в Шпильберге

По словам датского гонщика, это испортило ему решающую быструю попытку. При этом ему в любом случае не засчитали тот круг, так как в дальнейшем Магнуссен выехал за пределы трассы. 

Если Макса признают виновным, то почти наверняка переставят на три позиции по решетке – в этом случае первый ряд в воскресенье будет у Ferrari. 

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