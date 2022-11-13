Судьи Ф1 закончили разбор спринта. Наказали только Алонсо

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Еще до финиша спринта стало известно, что к трем его участникам – Льюису Хэмилтону, который финишировал третьим, а также Даниэлю Риккардо и Гуаньюю Чжоу – у судей FIA возникли вопросы, связанные с расположением машин на стартовой решетке.

Чуть позже список нарушителей пополнили Пьер Гасли, который слишком медленно ехал из боксов на решетку и не уложился в норматив времени, установленный главным судьей Нильсом Виттихом, и оба пилота Alpine, которые дважды столкнулись по ходу первого круга: в четвертом повороте, а затем в скоростной дуге третьего сектора.

Борьба Эстебана Окона, Alpine A522, и Фернандо Алонсо, Alpine A522

После разбора всех эпизодов наказали только Алонсо. За тот самый контакт, который стоил ему переднего крыла, гонщику назначили пять штрафных секунд. Фернандо, которому пришлось проводить пит-стоп, заметил по радио: «Благодаря нашему другу я остался без переднего крыла».

Сам Окон сказал после финиша, что вообще был не в курсе этого столкновения, но судьи решили, что именно двукратного чемпиона мира следует считать виновником. Из-за наказания Алонсо откатился с 15-го на 18-е место в протоколе спринта.

Пьер Гасли, AlphaTauri AT03 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Всем остальным удалось отделаться куда меньшей ценой. Гасли, который остается главным «рецидивистом» Ф1 и уже имеет десять штрафных баллов, объяснил, что так медленно ехал на решетку, потому что на стартовой прямой было много людей – в том числе и на том участке, который учитывается при определении времени круга.

Судьи назначили французу из Alpine лишь предупреждение.

Также оказалось, что размер допустимой стартовой позиции, который контролирует электроника, на «Интерлагосе» почему-то оказался меньше, чем на остальных трассах. Именно поэтому Чжоу, Риккардо и Хэмилтон вышли за ее пределы.

«Изучив доступные видео и проведя замеры на решетке, судьи установили, что размер стартовых позиций чуть меньше обычного, а уровень обзорности из кокпита делает точное определение расположения машины крайне затруднительным, – гласит документ FIA. – Кроме того, ни один из пилотов не получил никакого преимущества».

В этом случае нарушение вовсе оставили без последствий.

По ходу гонки 10-секундный штраф получил Лэнс Стролл, который выдавил с трассы своего партнера по Aston Martin Себастьяна Феттеля. Канадца также начислили два штрафных балла, после чего их стало восемь.

Это, конечно, пока не уровень Гасли, но довольно близко от отметки в 12 баллов, после которой следует отстранение на один Гран При.