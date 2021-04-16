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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Судьи Ф1 сочли столкновение Окона и Переса гоночным инцидентом

Изучив детали аварии в первой тренировке Гран При Эмилии-Романьи, спортивные комиссары не смогли найти ее виновника

Судьи Ф1 сочли столкновение Окона и Переса гоночным инцидентом

Серхио Перес и Эстебан Окон столкнулись на входе во вторую «эску» спустя 30 с небольшим минут после начала утренней тренировки. Француз, который был на медленном круге, задел своим передним правым колесом заднее левое машины соперника. 

В результаты на Red Bull разбортировалась шина, не позволив Пересу продолжать движение. Окон также остановился на обочине. Для проведения эвакуации заезды остановили красными флагами..

 

Заслушав гонщиков после окончания сессии, судьи FIA сочли случившееся гоночным инцидентом. 

В их решении сказано: «Окон замедлился перед пятым поворотом, чтобы пропустить Переса, и полностью сместился к внутренней стороне поворота. Перес был на быстром круге. Автомобили оказались на апексе одновременно, произошел легкий контакт колесами. 

На слушаниях оба гонщика согласились, что это было лишь неудачное стечение обстоятельств и недопонимание между ними. Дополнительно ситуация усложнилась из-за того, что оба имели ограниченную радиосвязь со своей командой или не имели ее вовсе. Каждый согласился, что никого нельзя назвать виновником случившегося».

В пятницу утром в Имоле возникли проблемы с работой электронных устройств. Из-за этого возникли сложности с официальной телетрансляцией, а у команд не работала радиосвязь с гонщиками. 

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Дополнительная информация: Адам Купер

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Сессия Первая тренировка
Пилоты Серхио Перес , Эстебан Окон
Команды Red Bull Racing , Alpine

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