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Формула 1 / Гран При России Новость

Судьи Ф1 простили Норрису неправильный въезд в боксы

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, Ответственный редактор

Британский пилот отделался предупреждением после того, как ему не удалось выполнить предписанную процедуру из-за мокрого асфальта

Судьи Ф1 простили Норрису неправильный въезд в боксы

Ландо Норрис потерял победу в Сочи из-за того, что в самом конце гонки, занимая первую позицию, решил остаться на сликах под начавшимся дождем. Когда стало ясно, что это ошибка, британец поспешил в боксы, но время оказалось упущено, и он финишировал только седьмым.

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При этом гонщик еще и нарушил правила въезда в боксы: не успев затормозить на скользком асфальте, он пересек белую линию между 17-м и 18-м поворотами и оказался на трассе, откуда вновь свернул на пит-лейн.

Судьи отметили этот эпизод и вызвали пилота для разбирательства. Но в итоге Ландо отделался всего лишь предупреждением.

«Судьи установили, что нарушение правил имело место, – сказано в документе FIA. – При этом оно не попадает под условия форс-мажора.

Однако судьи приняли во внимание, что не предыдущем круге гонщик преодолел 17-й поворот на относительно высокой скорости, не потеряв контроля над машиной. На описываемом круге условия резко ухудшились и были различными на разных участках трассы. Гонщик значительно замедлился на въезде в боксы, его скорость была примерно вдвое меньше обычной в этом месте. Однако он все равно утратил контроль и проскользил через окрашенную область между въездом на пит-лейн и трассой. 

Несмотря на то, что [до этого] гонщик оставался на сликах, пытаясь получить преимущество, пока его соперники переходили на промежуточную резину, мы не считаем пересечение окрашенной области умышленным или предсказуемым в сложившихся условиях».

Для Норриса это первое предупреждение в сезоне, тогда как более серьезные санкции положены только после третьего.

Строллу тоже дали штраф, который ни на что не повлиял

В концовке гонки Лэнс Стролл столкнулся во втором повороте с Пьером Гасли, которого в результате закрутило на 360 градусов. Гонщика Aston Martin оштрафовали на десять секунд, но он остался 11-м в протоколе. 

В то же время, канадцу добавили два штрафных балла, и их общее число за прошедшие 12 месяцев достигло восьми. Если пилот Ф1 получает 12 баллом, его отстраняют от ближайшего Гран При.

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