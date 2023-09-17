Судьи Ф1 простили Максу блокировку Цуноды. AlphaTauri даже не позвали на разбор

Макс Ферстаппен провел в Сингапуре свою худшую квалификацию нынешнего сезона и по чистой скорости не смог пробиться в десятку сильнейших. Гонщик показал 11-й результат, назвав машину неуправляемой – однако и эта позиция на решетке долгое время оставалась предварительной.

После завершения сессии судьям предстояло рассмотреть сразу три эпизода с участием голландца из Red Bull: в первом сегменте он создал помеху Логану Сардженту из Williams, затем задержал соперников на выезде с пит-лейна, а во второй части квалификации оказался на пути Юки Цуноды – в Q1 тот вообще стал быстрейшим, но из-за действий Макса вынужден был прервать попытку и остался вообще без зачетного результата в Q2.

Именно последний случай казался явным поводом для штрафной перестановки. Однако судьи FIA по каким-то причинам вообще не направили команде AlphaTauri приглашение на разбор этого момента. А в их отсутствие Ферстаппену назначили лишь предупреждение, сохранив позицию на решетке.

Эпизод с Сарджентом и вовсе оставили без каких-либо последствий, а заминку на пит-лейне также наказали только предупреждением.

Таким образом, Макс начнет гонку с шестого ряда. Лучшим результатом при старте с 11-й позиции в Сингапуре остается выступление Дженсона Баттона в 2009 году – тогда британец из команды Brown финишировал пятым.