Судьи Ф1 простили Максу блокировку Цуноды. AlphaTauri даже не позвали на разбор
Лидер сезона сохранил 11-ю стартовую позицию, отделавшись предупреждением – но в обстоятельствах этой истории есть весьма интересная деталь…
Макс Ферстаппен провел в Сингапуре свою худшую квалификацию нынешнего сезона и по чистой скорости не смог пробиться в десятку сильнейших. Гонщик показал 11-й результат, назвав машину неуправляемой – однако и эта позиция на решетке долгое время оставалась предварительной.
После завершения сессии судьям предстояло рассмотреть сразу три эпизода с участием голландца из Red Bull: в первом сегменте он создал помеху Логану Сардженту из Williams, затем задержал соперников на выезде с пит-лейна, а во второй части квалификации оказался на пути Юки Цуноды – в Q1 тот вообще стал быстрейшим, но из-за действий Макса вынужден был прервать попытку и остался вообще без зачетного результата в Q2.
Именно последний случай казался явным поводом для штрафной перестановки. Однако судьи FIA по каким-то причинам вообще не направили команде AlphaTauri приглашение на разбор этого момента. А в их отсутствие Ферстаппену назначили лишь предупреждение, сохранив позицию на решетке.
Эпизод с Сарджентом и вовсе оставили без каких-либо последствий, а заминку на пит-лейне также наказали только предупреждением.
Таким образом, Макс начнет гонку с шестого ряда. Лучшим результатом при старте с 11-й позиции в Сингапуре остается выступление Дженсона Баттона в 2009 году – тогда британец из команды Brown финишировал пятым.
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