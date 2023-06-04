Судьи Ф1 оштрафовали Mercedes после финиша Гран При Испании
Команде придется заплатить 10 тысяч евро за присутствие постороннего персонала в закрытом парке после финиша. На спортивные результаты Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла это не повлияет
После лучшего результата в сезоне – в Барселоне оба ее гонщика впервые с прошлогоднего дубля на «Интерлагосе» поднялись на пьедестал – команда Mercedes получила от FIA вызов для разбирательства по поводу нарушений правил.
Как оказалось, тренеры обоих пилотов после финиша зашли в зону закрытого парка. Для каждого Гран При организаторы чемпионата устанавливают собственные правила, исходя из особенностей автодрома, и на «Каталунье» был установлен строгий запрет на общение тренеров с гонщиками до церемонии награждения.
В воскресенье утром FIA опубликовала по этому поводу отдельный документ, в котором сказано: «Только механики (с вентилятором, если это необходимо), официальные лица и получившие особое разрешение FIA телевизионные бригады и фотографы вправе находиться в зоне закрытого парка (никаких PR-сотрудников команд)».
Медиа-делегат федерации сообщил судьям, что тренеры и ассистенты обоих пилотов Mercedes, тем не менее, нарушили это правило после финиша.
Так как имелось видеосвидетельство этого факта, спорить с нарушением было бессмысленно. Команде назначили штраф в 10 тысяч евро.
Год назад аналогичная ситуация уже имела место на Гран При Австрии, где нарушения правил закрытого парка допустили после гонки все три команды, чьи пилоты финишировали в тройке – Ferrari, Red Bull и Mercedes.
Тогда наказание тоже оставило €10 тысяч для каждой, но было условным.
Дополнительная информация: Джонатан Нобл
Норрис: Я и без столкновения с Льюисом не рассчитывал на очки
Цунода обвинил Чжоу в умышленной попытке добиться штрафа
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Испании
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Испании Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Испании
Гран При Испании: дуэли в квалификациях
Гран При Испании: дуэли в квалификациях Гран При Испании: дуэли в квалификациях
Как вышло, что Расселл чуть не вынес Хэмилтона с трассы? Версия Джорджа
Как вышло, что Расселл чуть не вынес Хэмилтона с трассы? Версия Джорджа Как вышло, что Расселл чуть не вынес Хэмилтона с трассы? Версия Джорджа
Вольф: Без провального старта сезона мы бы не решились переделывать машину
Вольф: Без провального старта сезона мы бы не решились переделывать машину Вольф: Без провального старта сезона мы бы не решились переделывать машину
Расселл назвал двойной подиум Mercedes предвестником будущих успехов
Расселл назвал двойной подиум Mercedes предвестником будущих успехов Расселл назвал двойной подиум Mercedes предвестником будущих успехов
Гасли получил двойной штраф и потеряет шесть позиций на решетке
Гасли получил двойной штраф и потеряет шесть позиций на решетке Гасли получил двойной штраф и потеряет шесть позиций на решетке
Самое важное:
«Что-то не так. Но мы не понимаем, что». Гонка повергла Леклера в уныние
«Что-то не так. Но мы не понимаем, что». Гонка повергла Леклера в уныние «Что-то не так. Но мы не понимаем, что». Гонка повергла Леклера в уныние
Мировой ралли-кросс начал новый сезон. Выиграл опять Кристофферссон
Мировой ралли-кросс начал новый сезон. Выиграл опять Кристофферссон Мировой ралли-кросс начал новый сезон. Выиграл опять Кристофферссон
Доменикали попросил переделать трассу в Барселоне
Доменикали попросил переделать трассу в Барселоне Доменикали попросил переделать трассу в Барселоне
Вольф: Без провального старта сезона мы бы не решились переделывать машину
Вольф: Без провального старта сезона мы бы не решились переделывать машину Вольф: Без провального старта сезона мы бы не решились переделывать машину
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.