Судьи Ф1 оштрафовали Mercedes после финиша Гран При Испании

После лучшего результата в сезоне – в Барселоне оба ее гонщика впервые с прошлогоднего дубля на «Интерлагосе» поднялись на пьедестал – команда Mercedes получила от FIA вызов для разбирательства по поводу нарушений правил.

Как оказалось, тренеры обоих пилотов после финиша зашли в зону закрытого парка. Для каждого Гран При организаторы чемпионата устанавливают собственные правила, исходя из особенностей автодрома, и на «Каталунье» был установлен строгий запрет на общение тренеров с гонщиками до церемонии награждения.

В воскресенье утром FIA опубликовала по этому поводу отдельный документ, в котором сказано: «Только механики (с вентилятором, если это необходимо), официальные лица и получившие особое разрешение FIA телевизионные бригады и фотографы вправе находиться в зоне закрытого парка (никаких PR-сотрудников команд)».

Медиа-делегат федерации сообщил судьям, что тренеры и ассистенты обоих пилотов Mercedes, тем не менее, нарушили это правило после финиша.

Так как имелось видеосвидетельство этого факта, спорить с нарушением было бессмысленно. Команде назначили штраф в 10 тысяч евро.

Год назад аналогичная ситуация уже имела место на Гран При Австрии, где нарушения правил закрытого парка допустили после гонки все три команды, чьи пилоты финишировали в тройке – Ferrari, Red Bull и Mercedes.

Тогда наказание тоже оставило €10 тысяч для каждой, но было условным.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл