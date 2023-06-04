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Судьи Ф1 оштрафовали Mercedes после финиша Гран При Испании

Команде придется заплатить 10 тысяч евро за присутствие постороннего персонала в закрытом парке после финиша. На спортивные результаты Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла это не повлияет

Александр Кабановский
Автор:
Джордж Расселл, Mercedes-AMG, третье место, Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG, второе место, в закрытом парке

После лучшего результата в сезоне – в Барселоне оба ее гонщика впервые с прошлогоднего дубля на «Интерлагосе» поднялись на пьедестал – команда Mercedes получила от FIA вызов для разбирательства по поводу нарушений правил. 

Как оказалось, тренеры обоих пилотов после финиша зашли в зону закрытого парка. Для каждого Гран При организаторы чемпионата устанавливают собственные правила, исходя из особенностей автодрома, и на «Каталунье» был установлен строгий запрет на общение тренеров с гонщиками до церемонии награждения. 

В воскресенье утром FIA опубликовала по этому поводу отдельный документ, в котором сказано: «Только механики (с вентилятором, если это необходимо), официальные лица и получившие особое разрешение FIA телевизионные бригады и фотографы вправе находиться в зоне закрытого парка (никаких PR-сотрудников команд)».

Медиа-делегат федерации сообщил судьям, что тренеры и ассистенты обоих пилотов Mercedes, тем не менее, нарушили это правило после финиша. 

Так как имелось видеосвидетельство этого факта, спорить с нарушением было бессмысленно. Команде назначили штраф в 10 тысяч евро. 

Год назад аналогичная ситуация уже имела место на Гран При Австрии, где нарушения правил закрытого парка допустили после гонки все три команды, чьи пилоты финишировали в тройке – Ferrari, Red Bull и Mercedes. 

Тогда наказание тоже оставило €10 тысяч для каждой, но было условным.

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Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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