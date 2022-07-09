Судьи аннулировали круги Переса. Он стартует 13-м

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После окончания квалификации Гран При Австрии судьи признали Серхио Переса виновным в выезде за пределы трассы. В итоге на стартовой решетке мексиканец опустился на 13-е место.

Свое нарушение Перес допустил еще во втором сегменте квалификации. Однако судьи не смогли сразу рассмотреть инцидент, что позволило гонщику пройти в финальный сегмент и там показать четвертый результат.

Рассмотрев инцидент уже после сессии, судьи аннулировал быстрый круг Переса в Q2 и все его круги в Q3. Именно поэтому он стартует на 10-м, а 13-м. На четвертое место, которое занимал Перес, поднялся Джордж Расселл, сумевший показать быстрый круг до своей аварии.

Из-за этой ситуации более всего пострадал Пьер Гасли. Во втором сегменте он стал 11-м, уступив Мику Шумахеру всего девять тысячных секунды. Если бы Переса наказали сразу, то Гасли прошел бы в финал и мог бы попытаться побороться там за место выше 10-го.