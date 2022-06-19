Судейский штраф лишил Алонсо седьмого места в Монреале

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Стартовав на Гран При Канады вторым, Фернандо Алонсо из-за проблем с мотором завершил дистанцию только седьмым. Но беды испанца на этом не закончились: пять штрафных секунд и вовсе отбросили его на девятую строчку протокола.

Нарушение зафиксировали на финальном отрезке гонки после рестарта, когда пилот Alpine оборонялся от атак Валттери Боттаса на Alfa Romeo.

В судейском документе за №74 сказано: «Между десятым и 12-м поворотами (на длинной задней прямой – прим.ред.) по ходу предпоследнего круга пилот машины №14 (Алонсо) допустил многократную смену направления движения, защищаясь от пилота машины №77 (Боттаса), которому в какой-то момент пришлось поднять ногу с газа и потерять темп разгона.

Учтя указание пилота, что ни в какой момент машина №77 не была бок о бок с машиной №14, судьи все же сочли данные действия нарушением правил и присудили 5-секндный штраф, что соответствует аналогичному эпизоду на Гран При Австралии 2022 года».

Из-за наказания Алонсо пропустил не только Боттаса, но и другого пилота Alfa Romeo Гуаньюя Чжоу.

Кроме того, Фернандо начислили один штрафной балл, и всего их стало шесть. Если в течении 12 месяцев пилот набирает 12 таких баллов, его отстраняют от выступлений на один Гран При.

Ландо Норрис после финиша также получил пять секунд штрафа за превышение скорости на пит-лейне, но остался 15-м.