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Формула 1 / Гран При Великобритании Новость

Судьбу спринтов в Формуле 1 решат соцсети… и пот!

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, главный редактор

Формула 1 изучала эмоциональную реакцию болельщиков на субботний заезд с помощью датчиков, закрепленных на коже

Судьбу спринтов в Формуле 1 решат соцсети… и пот!

Формула 1 сделает выводы об успешности нового формата уик-энда в том числе с помощью результатов физиологических тестов, которые были проведены в прошлые выходные.

Британское издание Motorsport Magazine рассказало своим читателям о мини-исследовании, которое организаторы чемпионата мира провели в субботу с помощью болельщиков-добровольцев. Специальные датчики на коже зрителей, смотревших трансляцию спринтерского заезда, фиксировали отдельные физиологические показатели – в том числе интенсивность работы потовых желез. Результаты замеров будут использованы в попытках оценить, как менялся интерес болельщиков к происходящему на трассе по ходу 17-круговой гонки.

Параллельно Формула 1 тщательно изучает реакцию болельщиков с помощью анализа комментариев в соцсетях. По словам технического директора чемпионата Пэта Симмондса, которые приводит британское издание, в среднем комментарии были весьма позитивными во время субботнего заезда, постепенно меняли тональность ближе к финишу и превратились в «неожиданно негативные» после окончания спринта.

Подобные технологии были использованы не в первый раз. Ранее в течение примерно двух лет таким образом на постоянной основе изучалась реакция зрителей на происходящее в воскресных гонках. Результаты замеров вместе с результатами наблюдений в соцсетях обрабатываются единой программой с элементами искусственного интеллекта. На основании результатов использования этой программы, в частности, были сформулированы рекомендации по точной конфигурации гоночных трасс в Ханое и Саудовской Аравии.

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