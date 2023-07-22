Судьбу поула в Венгрии решили 0,003 секунды: Льюис обогнал Макса
Воспользовавшись осечкой соперника, пилот Mercedes под клетчатым флагом превзошел его время и завоевал свой девятый поул на «Хунгароринге
Почти до самого конца квалификации на 11-м этапа сезона Ф1 казалось, что даже эксперимент с жесткой привязкой состава шин к сегментам квалификации не сможет изменить главного тренда сезона-2023 – доминирования Red Bull. Однако в итогеильнейшим в субботу стал вовсе не Макс Ферстаппен, а Льюис Хэмилтон.
На раскаленном солнцем асфальте семикратный чемпион был вторым после первых попыток в финале: Макс лидировал с временем 1:16.612, опережая Льюиса (+0,126), Ландо Норриса и Фернандо Алонсо. Предсказанная экспертами скорость Ferrari на этот момент никак не проявила себя.
Однако решающий круг получился у Ферстаппена далеко не самым лучшим: он превзошел свой результат только на втором секторе, а на первом и третьем сделать этого не смог. Хэмилтон же собрал быстрый круг и с перевесом в три тысячных завоевал свой первый поул с Саудовского Гран При 2021 года – и 104-й в карьере.
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Оскар Пиастри, McLaren MCL60
Фото: Майкл Поттс / Motorsport Images
Очень близко к двум чемпионам остановился и Ландо Норрис – на обновленной McLaren пилот уступил менее одной десятой. Вновь заявил о себе и его напарник Оскар Пиастри, который отлично проехал под клетчатым флагом и будет стартовать четвертым.
Лучшего в карьере пятого результата добился Чжоу Гуаньюй: по пути к финалу китаец стал самым быстрым в первом сегменте, а в решающий момент выдал удивительный круг в трех с небольшим десятых от поула.
Только шестым в итоге остался сильнейший гонщик Скудерии Шарль Леклер, с трудом опередивший еще одного представителя Alfa Валттери Боттаса.
Фернандо Алонсо смог улучшить под клетчатым флагом всего на 0,008 – испанец остался восьмым в одной тысячной (!) позади Боттаса. Следом в протоколе остался добравшийся до финиши впервые с Майами, но совершенно незаметный по ходу сессии Серхио Перес, десятку замкнул Нико Хюлькенберг.
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Две тысячные для Карлоса
После перехода на Medium результаты стали особенно плотными. Карлос Сайнс из Ferrari уступил лучшему результату 0,375 секунды. На абсолютном большинстве Гран При такой результат гарантировал бы выход в финал, однако в Венгрии этого оказалось недостаточно.
Замкнувший десятку Алонсо проехал на две тысячные быстрее и прошел дальше, а пилот Ferrari будет стартовать в воскресенье только 11-м.
На этой же стадии из борьбы выбыли оба пилота Alpine (Пьеру Гасли не засчитали решающий круг за нарушение границ трассы), наделавший ошибок Лэнс Стролл – и вернувшийся в Ф1 Даниэль Риккардо, который с первой попытки проехал на AlphaTauri быстрее Юки Цуноды.
Джордж Расселл, Mercedes F1 W14
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
Первая жертва формата
От новых шинных правил, которые Формула 1 обкатывает в этот уик-энд, ждали неожиданностей. И автором первой из них – со знаком минус – оказался Джордж Расселл. На решающую попытку в первом сегменте команда Mercedes выпустила его с тем расчетом, чтобы гонщик мог использовать наилучшее состояние трассы на последних секундах.
Но в действительности Джордж оказался в серьезном трафике, не смог проехать достаточно быстро и остался только 18-м. Обладатель прошлогоднего поула не стал скрывать своего недовольства, общаясь с мостиком Mercedes по радио.
Вместе с ним дальше не прошли оба пилота Williams, Цунода и Кевин Магнуссен. Недостаточную скорость датчанина можно попробовать объяснить прибавлением в семействе – прямо перед стартом уик-энда у пилота Haas и его супруги появилась на свет дочка.
Стоит отметить, что замкнувший протокол Логан Сарджент уступил лучшему времени сегмента лишь 1,1 секунды.
Результаты квалификации Гран При Венгрии
|Поз.
|Гонщик
|Команда / Мотор
|Время
|Отст.
|1
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|1'16.609
|-
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull/Honda RBPT
|1'16.612
|0.003
|3
|Ландо Норрис
|McLaren/Mercedes
|1'16.694
|0.085
|4
|Оскар Пиастри
|McLaren/Mercedes
|1'16.905
|0.296
|5
|Чжоу Гуаньюй
|Alfa Romeo/Ferrari
|1'16.971
|0.362
|6
|Шарль Леклер
|Ferrari
|1'16.992
|0.383
|7
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo/Ferrari
|1'17.034
|0.425
|8
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin/Mercedes
|1'17.035
|0.426
|9
|Серхио Перес
|Red Bull/Honda RBPT
|1'17.045
|0.436
|10
|Нико Хюлькенберг
|Haas/Ferrari
|1'17.186
|0.577
|11
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|1'17.703
|1.094
|12
|Эстебан Окон
|Alpine/Renault
|1'17.841
|1.232
|13
|Даниэль Риккардо
|AlphaTauri/Honda RBPT
|1'18.002
|1.393
|14
|Лэнс Стролл
|Aston Martin/Mercedes
|1'18.144
|1.535
|15
|Пьер Гасли
|Alpine/Renault
|1'18.217
|1.608
|16
|Алекс Элбон
|Williams/Mercedes
|1'18.917
|2.308
|17
|Юки Цунода
|AlphaTauri/Honda RBPT
|1'18.919
|2.310
|18
|Джордж Расселл
|Mercedes
|1'19.027
|2.418
|19
|Кевин Магнуссен
|Haas/Ferrari
|1'19.206
|2.597
|20
|Логан Сарджент
|Williams/Mercedes
|1'19.248
|2.639
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Видео: стартовая решетка Гран При Венгрии
Видео: стартовая решетка Гран При Венгрии Видео: стартовая решетка Гран При Венгрии
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