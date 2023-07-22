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Формула 1 / Гран При Венгрии Отчет о квалификации

Судьбу поула в Венгрии решили 0,003 секунды: Льюис обогнал Макса

Воспользовавшись осечкой соперника, пилот Mercedes под клетчатым флагом превзошел его время и завоевал свой девятый поул на «Хунгароринге

Александр Кабановский
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Обладатель поула Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG

Почти до самого конца квалификации на 11-м этапа сезона Ф1 казалось, что даже эксперимент с жесткой привязкой состава шин к сегментам квалификации не сможет изменить главного тренда сезона-2023 – доминирования Red Bull. Однако в итогеильнейшим в субботу стал вовсе не Макс Ферстаппен, а Льюис Хэмилтон.

На раскаленном солнцем асфальте семикратный чемпион был вторым после первых попыток в финале: Макс лидировал с временем 1:16.612, опережая Льюиса (+0,126), Ландо Норриса и Фернандо Алонсо. Предсказанная экспертами скорость Ferrari на этот момент никак не проявила себя. 

Однако решающий круг получился у Ферстаппена далеко не самым лучшим: он превзошел свой результат только на втором секторе, а на первом и третьем сделать этого не смог. Хэмилтон же собрал быстрый круг и с перевесом в три тысячных завоевал свой первый поул с Саудовского Гран При 2021 года – и 104-й в карьере.

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Оскар Пиастри, McLaren MCL60

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Оскар Пиастри, McLaren MCL60

Фото: Майкл Поттс / Motorsport Images

Очень близко к двум чемпионам остановился и Ландо Норрис – на обновленной McLaren пилот уступил менее одной десятой. Вновь заявил о себе и его напарник Оскар Пиастри, который отлично проехал под клетчатым флагом и будет стартовать четвертым. 

Лучшего в карьере пятого результата добился Чжоу Гуаньюй: по пути к финалу китаец стал самым быстрым в первом сегменте, а в решающий момент выдал удивительный круг в трех с небольшим десятых от поула. 

Только шестым в итоге остался сильнейший гонщик Скудерии Шарль Леклер, с трудом опередивший еще одного представителя Alfa Валттери Боттаса. 

Фернандо Алонсо смог улучшить под клетчатым флагом всего на 0,008 – испанец остался восьмым в одной тысячной (!) позади Боттаса. Следом в протоколе остался добравшийся до финиши впервые с Майами, но совершенно незаметный по ходу сессии Серхио Перес, десятку замкнул Нико Хюлькенберг.

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Две тысячные для Карлоса

После перехода на Medium результаты стали особенно плотными. Карлос Сайнс из Ferrari уступил лучшему результату 0,375 секунды. На абсолютном большинстве Гран При такой результат гарантировал бы выход в финал, однако в Венгрии этого оказалось недостаточно. 

Замкнувший десятку Алонсо проехал на две тысячные быстрее и прошел дальше, а пилот Ferrari будет стартовать в воскресенье только 11-м. 

На этой же стадии из борьбы выбыли оба пилота Alpine (Пьеру Гасли не засчитали решающий круг за нарушение границ трассы), наделавший ошибок Лэнс Стролл – и вернувшийся в Ф1 Даниэль Риккардо, который с первой попытки проехал на AlphaTauri быстрее Юки Цуноды. 

Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Первая жертва формата

От новых шинных правил, которые Формула 1 обкатывает в этот уик-энд, ждали неожиданностей. И автором первой из них – со знаком минус – оказался Джордж Расселл. На решающую попытку в первом сегменте команда Mercedes выпустила его с тем расчетом, чтобы гонщик мог использовать наилучшее состояние трассы на последних секундах. 

Но в действительности Джордж оказался в серьезном трафике, не смог проехать достаточно быстро и остался только 18-м. Обладатель прошлогоднего поула не стал скрывать своего недовольства, общаясь с мостиком Mercedes по радио. 

Вместе с ним дальше не прошли оба пилота Williams, Цунода и Кевин Магнуссен. Недостаточную скорость датчанина можно попробовать объяснить прибавлением в семействе – прямо перед стартом уик-энда у пилота Haas и его супруги появилась на свет дочка.  

Стоит отметить, что замкнувший протокол Логан Сарджент уступил лучшему времени сегмента лишь 1,1 секунды. 

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Результаты квалификации Гран При Венгрии

Поз. Гонщик Команда / Мотор Время Отст.
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 1'16.609 -
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull/Honda RBPT 1'16.612 0.003
3 United Kingdom Ландо Норрис McLaren/Mercedes 1'16.694 0.085
4 Australia Оскар Пиастри McLaren/Mercedes 1'16.905 0.296
5 China Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo/Ferrari 1'16.971 0.362
6 Monaco Шарль Леклер Ferrari 1'16.992 0.383
7 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo/Ferrari 1'17.034 0.425
8 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin/Mercedes 1'17.035 0.426
9 Mexico Серхио Перес Red Bull/Honda RBPT 1'17.045 0.436
10 Germany Нико Хюлькенберг Haas/Ferrari 1'17.186 0.577
11 Spain Карлос Сайнс Ferrari 1'17.703 1.094
12 France Эстебан Окон Alpine/Renault 1'17.841 1.232
13 Australia Даниэль Риккардо AlphaTauri/Honda RBPT 1'18.002 1.393
14 Canada Лэнс Стролл Aston Martin/Mercedes 1'18.144 1.535
15 France Пьер Гасли Alpine/Renault 1'18.217 1.608
16 Thailand Алекс Элбон Williams/Mercedes 1'18.917 2.308
17 Japan Юки Цунода AlphaTauri/Honda RBPT 1'18.919 2.310
18 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 1'19.027 2.418
19 Denmark Кевин Магнуссен Haas/Ferrari 1'19.206 2.597
20 United States Логан Сарджент Williams/Mercedes 1'19.248 2.639
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