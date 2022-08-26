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Формула 1 Новости

Судьба Пиастри решится в понедельник

Комиссия FIA рассмотрит вопрос о приоритете контрактов пилота с McLaren и Alpine

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Судьба Пиастри решится в понедельник
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Источники Motorsport.com утверждают, что уже в ближайший понедельник состоится заседании Комиссии FIA по контрактам пилотов, где будет рассмотрена ситуация с Оскаром Пиастри.

Напомним, что Пиастри является юниором Alpine и на этот год заявлен официальным резервистом команды. После того, как Фернандо Алонсо неожиданно объявил, что покидает команду в конце сезона, в Alpine назвали австралийца его преемником, но тот поспешил опровергнуть данное заявление и с тех пор настаивает, что выступать на Alpine не будет. По слухам он уже подписал контракт с McLaren.

Именно на такие случаи и существует Комиссия по контрактам, которая была учреждена после того, как в 1991 году Михаэль Шумахер неожиданно переметнулся из Jordan в Benetton.

Заседание, однако, может закончится очень быстро. Дело в том, что по слухам, у Пиастри нет и никогда не было контракта с командой Alpine, а лишь соглашение с их юниорской программой. А Комиссия рассматривает именно контракты пилотов с командами Формулы 1.

В таком случае Alpine не сможет воспрепятствовать выступлению Пиастри за McLaren, но зато сможет потребовать через гражданский суд возмещения потраченных на юниора денег.

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