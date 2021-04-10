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Формула 1 / Новость

Судьба Гран При Майами решится до 18 апреля

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Активисты по-прежнему против

Судьба Гран При Майами решится до 18 апреля

Формула 1 по-прежнему пытается организовать Гран При Майами, причем его проведение не исключают уже в 2022 году. Сейчас гонку намереваются провести в городке Майами-Гарденс в 25 километрах от собственно Майами.

В поддержку гонки выступает мэр Майами-Гарденс Родни Харрис, который был против Гран При, пока был членом городского совета. Главным организатором по-прежнему является миллиардер и владелец местной команды по американскому футболу Стивен Росс. 

Чтобы убедить жителей согласиться на проведение Гран При, организаторы готовы потратить 5 млн долларов на нужды города, а также поставить шумопоглащающие барьеры и мониторить загрязнение воздуха и шумовое воздействие по ходу этапа. 

Гонку в Майами-Гарденс также продвигают как первый Гран При, который примет афро-американский город, так как большую часть из 113 тысяч местных жителей составляют темнокожие. Тем не менее, активисты намерены и дальше выступать против организации Гран При.

Решающее голосование о проведении Гран При пройдет в городском совете на следующей неделе.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Чарльз Брэдли

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