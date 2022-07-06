Судьба Алонсо решится в августе

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Фернандо Алонсо остается самым возрастным пилотом в Формуле 1, однако пока по скорости он как минимум не уступает своему молодому напарнику Эстебану Окону. В начале этого сезона испанца преследовали неудачи, но в Сильверстоуне он приехал пятым, в очередной раз доказав, что пока не растерял своего мастерства.

Проблемой остается то, что у Alpine есть молодой резервист Оскар Пиастри, который победами в младших сериях очевидно заслужил место в Формуле 1. И почти никто не сомневается, что в 2023 году мы увидим Пиастри на старте Гран При, вопрос лишь в какой команде.

Одним, но не единственным из вариантов представляется замена Алонсо на Пиастри. А потому у испанца после Гран При Великобритании в очередной раз спросили, как обстоят дела с его контрактом на 2023 год.

«Честно говоря, мы пока даже не начинали переговоры, – заявил Алонсо. – Как я уже говорил, сам я заинтересован продолжать выступления. Но пока мне важнее хорошо выступить в течение июля.

У нас осталось еще три гонки до летнего перерыва. Мне нужно заработать побольше очков, так как первые девять гонок сложились для меня неудачно».

Глава Alpine Отмар Сафнауэр подтвердил сказанное Алонсо.

«Мы действительно еще не начинали переговоров с Фернанто. Но я уверен, что как только начнутся летние каникулы, мы сядем и все обговорим», – заявил Сафнауэр.