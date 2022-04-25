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Формула 1 Новости

Судьба Alfa Romeo в Формуле 1 решится в июле

Судя по всему, марка останется в чемпионате. Но надолго ли?

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Судьба Alfa Romeo в Формуле 1 решится в июле
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Глава марки Alfa Romeo Жан-Филип Импарато в разговоре с прессой в паддоке Формулы 1 в Имоле пообещал, что о планах дальнейшего сотрудничества с командой Sauber будет объявлено в июле. Он подчеркнул, что окончательное решение еще не принято, но оно будет зависеть от двух основных факторов: успеха Sauber в гонках и маркетинговой отдачи от участия в Формуле 1.

Напомним, что команда Sauber в последние годы выступает как раз под маркой Alfa Romeo и использует родственные этому бренду моторы Ferrari, однако напрямую автопроизводитель в работе команды не участвует.

Судя по всему контракт с Sauber будет продлен, но на ограниченный срок. В пользу этой версии говорят сразу два фактора. Во-первых, в Формулу 1 собирается прийти Audi, которой нужен будет партнер, а более выгодные условия, чем Sauber предоставляет Alfa Romeo, представить сложно.

Во-вторых, вместе с Импарато в паддоке присутствовал его босс, глава концерна Stellantis (куда входит и Alfa Romeo) Карлос Таварес. Ранее тот же Таварес посетил этап Формулы Е в Риме, где заявил, что не видит долгосрочных перспектив у любых гонок на машинах с моторами внутреннего сгорания. Тогда он заявил, что FIA вскоре придется решать, как вместо Формулы Е и Формулы 1 сделать один чемпионат с электроприводом болидов.

Таким образом, Таварес дал понять, что у Stellantis не может быть долгосрочных планов в Формуле 1. И мы знаем, что у Audi такие планы есть.

Дополнительная информация: Роберто Кинкеро

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