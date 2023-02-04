Суд разрешил Де Врису не отдавать бывшему спонсору половину зарплаты

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Эта история началась пять лет назад, когда для продолжения выступлений в Формуле 2 юный Ник де Врис вынужден взять взаймы 250 тысяч евро. Его кредитор – богач, торговец недвижимостью и гонщик-любитель Йерун Схотхорст – согласился дать деньги на интересных условиях.

По контракту Ник должен был вернуть кредит, если в течение пяти следующих лет сможет попасть в Формулу 1. Более того, отдать требовалось не только взятые деньги с процентами, но и половину зарплаты пилота в Ф1.

Как известно, за все прошедшие годы голландец не сумел пробиться в пелотон, и в конце 2022 года его обязательства перед Схотхорстом должны были благополучно завершиться.

Однако прошлой осенью де Вриса позвали подменить Алекса Элбона за рулем Williams на Гран При Италии. Это открыло ему двери AlphaTauri, но одновременно напомнили о себе взятые давным-давно обязательства.

Стороны не смогли прийти к согласию, достаточно ли единственной гонки, чтобы требование о половине зарплаты вступило в силу. Дело дошло до суда.

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Поздно вечером в пятницу завершились слушания в городском суде Амстердама. Сторона пилота настаивала, что хоть тот и стартовал в Монце, но никогда не имел контракта призового пилота – а именно эти условия были прописаны в кредитном договоре.

«Он действительно участвовал в Формуле 1 на Гран При Италии 11 сентября 2022 года, – отметил судья. – Но делал это в статусе запасного гонщика. Все это время у него не было контракта основного пилота. Он лишь временно заменил другого участника, у которого был аппендицит».

Сторона Схотхорста ответила на это тем, что де Врис все равно нарушил взятые на себя обязательства, так как не информировал кредитора должным образом о развитии своей карьеры – не направлял копии своих контрактов, что не позволяло установить, выполняет ли он взятые на себя обязательства.

Судья не согласился с этим аргументом, отметив, что до конца 2021 года Схотхорст получил выплат на €114 361 – это соответствует половине доходов гонщика от команд Ф1 за указанный период.

Более того, из своей зарплаты резервиста Mercedes в сезоне-2022, которая составила €150 тысяч, голландец также добросовестно перевел кредитору половину.

Адвокаты Ника представили выписку о телефонных переговорах и распечатку переписки в WhatsApp на 26 листах, доказывая, что регулярно информировали истцов о состоянии дел.

Последним аргументом кредитора были €56 тысяч, которые Ник получил в 2018 году от McLaren и которыми не поделился. Но и тут оказалось, что это был спонсорский контракт, никак не связанный с пилотирование машин – так что о нем даже не было необходимости информировать.

Попытка Схотхорста заполучить договор гонщика с AlphaTauri также потерпела неудачу, так как тот относится уже к 2023 году.

Суд вынес решение в пользу де Вриса, который теперь может вздохнуть спокойно.

«Я выполнил все взятые на себя обязательства по поводу взятых взаймы денег и условий этого кредита, – сообщил Ник Motorsport.com. – Я всегда предоставлял им полную информацию, на которую они имели право по условиям соглашения.

Так что решение суда полностью совпало с моими ожиданиями. Надеюсь, теперь этот вопрос окончательно закрыт, и я могу сфокусироваться на подготовке к сезону Формулы 1».

Уже в субботу де Врису предстоит пилотировать AlphaTauri AT03 на трассе в Ле-Кастелле в рамках испытаний дождевых шин Pirelli.