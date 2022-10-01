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Формула 1 / Гран При Сингапура Новость

Субботнюю тренировку в Сингапуре задержали из-за дождя

Заезды на трассе «Марина-Бэй» должны были начаться в 13:00 по московскому времени, но светофор на выезде с пит-лейна остался красным

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Субботнюю тренировку в Сингапуре задержали из-за дождя
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Сильный ливень обрушился на Сингапур около 12:00 Мск, когда участницы W Series завершали квалификацию. Заезды сразу остановили, но к моменту запланированного старта тренировочной сессии Ф1 условия остались слишком опасными. 

Судьи запустили отсчет времени и начали отслеживать состояние трассы. Пилоты провели в боксах почти полчаса, пока в 13:22 не появилось официальное сообщение, что приступить к работе можно будет еще через восемь минут. 

Таким образом, от изначального времени сессии участникам Гран При оставили всего половину. Возможно, в дальнейшем будет принято решение о корректировке расписания и продлении тренировки. 

Формула 1 приехала в Сингапур впервые с 2019 года. Четверо участников нынешнего чемпионата никогда прежде не выступали здесь на машинах Ф1. 

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