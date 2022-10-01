Субботнюю тренировку в Сингапуре задержали из-за дождя

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Сильный ливень обрушился на Сингапур около 12:00 Мск, когда участницы W Series завершали квалификацию. Заезды сразу остановили, но к моменту запланированного старта тренировочной сессии Ф1 условия остались слишком опасными.

Судьи запустили отсчет времени и начали отслеживать состояние трассы. Пилоты провели в боксах почти полчаса, пока в 13:22 не появилось официальное сообщение, что приступить к работе можно будет еще через восемь минут.

Таким образом, от изначального времени сессии участникам Гран При оставили всего половину. Возможно, в дальнейшем будет принято решение о корректировке расписания и продлении тренировки.

Формула 1 приехала в Сингапур впервые с 2019 года. Четверо участников нынешнего чемпионата никогда прежде не выступали здесь на машинах Ф1.

Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь