Субботнюю тренировку в Сингапуре задержали из-за дождя
Заезды на трассе «Марина-Бэй» должны были начаться в 13:00 по московскому времени, но светофор на выезде с пит-лейна остался красным
Сильный ливень обрушился на Сингапур около 12:00 Мск, когда участницы W Series завершали квалификацию. Заезды сразу остановили, но к моменту запланированного старта тренировочной сессии Ф1 условия остались слишком опасными.
Судьи запустили отсчет времени и начали отслеживать состояние трассы. Пилоты провели в боксах почти полчаса, пока в 13:22 не появилось официальное сообщение, что приступить к работе можно будет еще через восемь минут.
Таким образом, от изначального времени сессии участникам Гран При оставили всего половину. Возможно, в дальнейшем будет принято решение о корректировке расписания и продлении тренировки.
Формула 1 приехала в Сингапур впервые с 2019 года. Четверо участников нынешнего чемпионата никогда прежде не выступали здесь на машинах Ф1.
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