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Формула 1 / Гран При России Новость

Субботнюю тренировку Ф1 в Сочи отменили из-за дождя

Автор:
, Ответственный редактор
Соавтор:
Люк Смит
, редактор Ф1

FIA сообщила, что заключительная тренировочная сессия Гран При России не состоится из-за погодных условий

Субботнюю тренировку Ф1 в Сочи отменили из-за дождя

В субботу погода в Олимпийском парке резко ухудшилась. Дождь начался еще ночью, и к утру температура воздуха упала до 10 градусов. В районе девяти часов дождь чуть ослаб, но в скором времени его интенсивность вновь значительно выросла. 

С утра было объявлено об отмене гонки Формулы 2, а затем FIA подтвердила, что не состоится и финальная тренировка Ф1, которая должна была стартовать в 12:00.

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В опубликованном бюллетене сказано, что решение принято в руководителем гонок Ф1 и главным судьей этапа в соответствии с Международным спортивным кодексом в интересах безопасности. Обстоятельства признаны соответствующими форс-мажору. 

Теперь все усилия организаторов направлены на проведение квалификации. Прогноз погода обещает ослабление дождя в районе 13-14 часов, тогда как спор за стартовые позиции должен начаться в 15:00.

Состоится ли вторая гонка Ф3 (13:40 - 14:20), пока неизвестно, но вероятность ее отмены высока.

«Мы нацеливаемся провести все запланированные сессии, – объяснил руководитель гонок Ф1 Майкл Маси. – Потому все операционные службы остаются в готовности и ожидают окончательных решений. 

Прогноз говорит о постоянной силе дождя примерно до 13:30 и последующем ослаблении осадков. Потому приоритетом для нас остается, разумеется, квалификация Ф1».

В субботу проведение сессий на сочинской трассе возможно до 18:15, после чего начинаются вечерние сумерки.

«Если квалификацию не удастся провести сегодня, как уже случалось в прошлом, то мы отложим ее до воскресного утра», – пояснил Маси. 

В самом крайнем случае существует вариант расстановки пилотов на старте по результатам второй пятничной тренировки.

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