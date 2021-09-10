В Сильверстоуне Формула 1 впервые опробовала формат с двумя гонками по ходу уик-энда – в эти выходные в Монце он будет использован вновь.

В целом идея получила позитивную оценку со стороны гонщиков, команд и болельщиков, потому решено проводить по две гонки за уик-энд и на отдельных Гран При 2022 года. Главное отличие, как стало известно Motorsport.com, будет состоять в том, что теперь субботние заезды больше не будут честью квалификации.

Сейчас традиционная сессия из трех сегментов проходит в пятницу и определяет порядок старта в 100-километровом спринте, а уж его финишный протокол расставляет пилотов на решетке главной гонки.

Однако у такого формата есть существенный недостаток: осечка в субботу перечеркивает для гонщика весь уик-энд. Потому в правила решено внести изменения.

Пятничная сессия будет построена так, что ее итогу определят порядок старта как в субботу, так и в воскресенье.

При этом очки в субботу станут давать значительно щедрей, чем сейчас, когда их получает только первая тройка по системе 3-2-1.

Такое решение Формулы 1 откроет возможность проводить спринтерские гонки на тех трассах, которые непригодны для них в нынешнем формате – скажем, в Монако.

По словам спортивного директора Ф1 Росса Брауна, принципиальное решение по поводу этого плана еще не принято.

«Думаю, ключевой вопрос в том, решим ли мы сделать еще один шаг вперед и проводить субботние гонки как самостоятельные, – объяснил Браун в эксклюзивном интервью Motorsport.com. – Думаю, мы все же пересмотрим начисление очков и порядок формирования воскресной решетки. Не лучше ли формировать ее уже в пятницу?

Как вы помните, Серхио [Перес] откатился назад [по ходу спринта] в Сильверстоуне, что существенно испортило ему воскресную гонку. Так почему бы не определять обе решетки во пятничным результатам?

Мы можем сделать ряд шагов, избрать несколько решений. Все это сейчас в процессе изучения. Мы представим FIA и командам кое-какие идеи, после чего будем двигаться дальше».

Браун добавил, что идею с лишением субботней гонки статуса квалификационной после Сильверстоуна ему предлагали многие.

«Мы беседовали с гонщиками, и их отзывы были позитивными, – рассказал Росс. – Однако некоторые подняли вопрос о поуле. По их словам, субботний спринт лучше проводить отдельно, как соревнование со своей квалификацией и гонкой».

Ожидается, что окончательное решение будет вынесено после дополнительного изучения опыта Монцы и третьего этапа в новом формате – пока эксперимент запланирован на Гран При Бразилии.

Браун добавил, что если в сезоне-2022 будет принят новый формат субботних гонок, то он станет единственным – нынешняя схема в таком случае применяться не будет.

Вопрос награждения

Предстоящий этап в Монце пройдет по тем же правилам, что и первый спринтерский опыт в Сильверстоуне. Но небольшое изменение все же будет – оно касается процедуры награждения.

Перестановки стали следствием реакции пилотов на британский уик-энд. Вместо круга почета на специальном грузовике с платформой, как в Сильверстоуне, церемония пройдет на стартовой прямой.

Браун объяснил: «Мы стараемся соблюсти баланс – не повредить главной гонке. Она является основным событием, но [в субботу] мы тоже хотим чего-то веселого и соответствующего. Так что внесем правки, это будет несколько сокращенная версия».