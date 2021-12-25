Стюарт вступился за Маси: В конце концов выиграли зрители

Судьбу чемпионского титула в Формуле 1 в 2021 году фактически решила дирекция финальной гонки в Абу-Даби под руководством Майкла Маси. После аварии Николя Латифи было принято три решения, которые дали шанс Максу Ферстаппену на победу.

Сначала гонка была прервана машиной безопасности, а не красными флагами. Затем, ее решили возобновить всего на один круг. Наконец, судьи позволили круговым обогнать лидировавшего Льюиса Хэмилтона и вернуться с ним на один круг: но не всем, а только тем, кто был между Хэмилтоном и Ферстаппеном.

В результате Ферстаппен не только получил возможность сменить шины на новый комплект Soft и остаться позади Хэмилтона, но и смог обогнать на последнем круге и стать чемпионом.

Действия команды судей Майкла Маси после много критиковали. Но не трехкратный чемпион Формулы 1, 82-летний Джеки Стюарт.

«В любом случае это был успешный год для Формулы 1, а Макс Ферстаппен выступил отлично, – сказал Стюарт в интервью голландской редакции Motorsport.com. – Я понимаю, что Льюис Хэмилтон очень расстроен, но на самом деле у него нет для этого повода. Он же тоже показал себя великолепным гонщиком в этом сезоне.

Думаю, дирекция гонки все правильно сделала. Решения принимались не под давлением бизнеса, не потому, что Голливуд написал для этого сценарий. Судьи приняли решение в пользу зрителей. В конце концов за всю историю Формулы 1 не было столь важного противостояния в самом конце сезона!».

Отметим, что команда Red Bull, за которую выступал Ферстаппен, была сформирована на базе команды Jaguar. Последняя в свою очередь наследовала команде Stewart, которую в 1996 году основали Джеки Стюарт и его сын.