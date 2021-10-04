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Формула 1 Новости

Стюарт: В мое время Ферстаппен бы не выжил

Автор:
, Ответственный редактор
Соавтор:
Рональд Фординг
, журналист

Старейший из живущих чемпионов Формулы 1 уверен, что подход Макса Ферстаппена к гонкам полвека назад точно привел бы его к гибели

Стюарт: В мое время Ферстаппен бы не выжил

Выиграв десять гонок за шесть первых сезонов в Ф1, в нынешнем году Макс Ферстаппен впервые в карьере всерьез сражается за титул, пытаясь прервать череду успехов Льюиса Хэмилтона.

Гонщики несколько раз сталкивались по ходу чемпионата, особенно памятны болельщикам их аварии в Сильверстоуне и Монце. Макс не готов уступать и в любой ситуации предпочитает не поднимать ногу с педали газа. 

По мнению трехкратного чемпиона Ф1 Джеки Стюарта, такой подход имеет право на существование только при современном уровне безопасности. В те времена, когда шотландец сам выходил на старт Гран При, все наверняка закончилось бы для Макса плохо.

«Сейчас все трассы стане несравнимо безопаснее, – рассказал 82-летний Стюарт в интервью Motorsport.com. – Раньше зон вылета не было, спасатели были обучены намного хуже, не имели нужного оборудования.

Машины тоже заметно изменились. Сейчас они гораздо безопаснее. Кокпит по сути является для гонщика спасательной капсулой. Если бы в мое время Ферстаппен попал в такую аварию, как была у него в Сильверстоуне, он бы погиб. Это было очень серьезно. 

Сейчас и трассы, и машины совсем другие. В Формуле 1 технологии меняются гораздо быстрее, чем в других сферах. Проблемы решаются просто замечательно, зачастую уже к следующему Гран При. А машины за неделю претерпевают по четыре-шесть изменений. Мы подаем хорошие пример другим бизнесам».

За семь гонок до конца сезона Ф1 Хэмилтон опережает Ферстаппена на два очка в общем зачете. 

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