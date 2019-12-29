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Стюарт предупредил о проблемах Зандфорта

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Стюарт предупредил о проблемах Зандфорта
Автор:
29 дек. 2019 г., 07:13

По словам трехкратного чемпиона Формулы 1, даже в 60-е годы болельщикам сложно было попасть на голландский автодром, а потом покинуть трассу.

В 2020 году в календарь Формулы 1 возвращается Гран При Голландии, который пройдет на трассе в Зандфорте. В ожидании этого события Motorsport.com попросил трехкратного чемпиона Ф1 Джеки Стюарта вспомнить о трассе, где он выиграл Гран При в 1968, 1969 и 1973 годах.

«То, что Формула 1 вернулась в Голландию, это фантастика, – сказал Стюарт. – Но там всех ждут проблемы: попасть на трассу будет непросто. Даже в мое время с этим были сложности. Хотя у нас самих с пробками никаких сложностей не было, так как мы жили в отеле неподалеку и ходили на автодром пешком».

Джеки Стюарт целует жену Хелен на Гран При Голландии 1968 года

Джеки Стюарт целует жену Хелен на Гран При Голландии 1968 года

Фото: Rainer W. Schlegelmilch

Стюарт также признался, что является поклонником Макса Ферстаппена и понимает, почему Ф1 возвращается в Зандфорт.

«Это будет важный Гран При для одного голландского пилота. Как, вы говорите, его там зовут? – пошутил Стюарт. – В Спа в этом году и так все трибуны были оранжевыми, представляю, что будет в Зандфорте. Он очень талантливый пилот и становится все более зрелым. Макс все чаще принимает правильные решения. Ну или как минимум стал реже принимать неправильные».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Джеки Стюарт
Автор Эрвин Ягги

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