Стюарт посоветовал Хэмилтону завершить карьеру

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С момента дебюта в Формуле 1 в 2007 году Льюис Хэмилтон сразу же добился успеха и сейчас, после полутора десятков сезонов, он возглавляет исторические рейтинги спорта по всем ключевым статистическим показателям – количеству побед, поулов, подиумов, очков и так далее.

Есть у британца и собственная уникальная серия, какой не может похвастаться ни один другой пилот в истории: Льюис хотя бы раз выигрывал Гран При в каждом чемпионате, где выходил на старт.

Однако в нынешнем сезоне эта последовательность имеет высокие шансы прерваться: команда Mercedes, за которую выступает Хэмилтон, в девяти прошедших Гран При не разу не была даже близко от вершины пьедестала.

Безусловно, это прежде всего стало следствием недостаточной скорости машины W13, однако обладатель трех чемпионских титулов Ф1 Джеки Стюарт уверен, что и сам Льюис уже не готов настолько выкладываться за рулем, как прежде.

«Сейчас его жизнь усложнилась из-за того, что новый напарник [Джордж Расселл] постоянно опережает его в квалификациях, – объяснил шотландец, который был гостем подкаста The Convex Conversation. – Льюису сложно справиться с этим. Я вообще считаю, что для него пришло время вешать шлем на гвоздь.

Мне бы хотелось, чтобы он именно сейчас завершил карьеру. Очень жаль, что он не ушел, когда был на вершине. Мне кажется, сейчас это уже не так. Но в любом случае было бы мудрее уйти, а не испытывать постоянную боль от того, что ты не можешь добиваться результатов, к которым привык».

Сам Стюарт ушел из гонок в конце 1973 года, когда в Уоткинс-Глене попал в смертельную аварию его молодой напарник по команде Tyrrell Франсуа Север. В том сезоне Джеки выиграл свой третий и последний титул, после чего переключился на бизнес и работу комментатора.

Он отметил, что у Льюиса тоже будет, чем заполнить пустоту от Формулы 1.

«У него есть музыка, есть культура, – объяснил 83-летний ветеран. – Он любит одежду и всю связанную с ней индустрию. И ему отлично все это подходит. Уверен, он добьется там успеха, потому что уже заработал много денег, ведь в свое время был самым лучшим».

Нынешний контракт Хэмилтона с Mercedes действует до конца 2023 года.