Стюарт перенес операцию на колене
Шотландский чемпион Ф1 оказался на больничной койке – но рассчитывает в скором времени вернуться в паддок Гран При
Джеки Стюарту сейчас 81 год – он является старейшим из ныне живущих чемпионов Формулы 1. При этом обладатель трех титулов активно участвует в гоночной жизни, регулярно появляясь в паддоке, а в нынешнем сезоне из-за карантина – в телевизионных эфирах в роли эксперта.
На церемонии награждения главных героев 2020 года по версии BBC Стюарт также вышел на видеосвязь. Он находился на больничной койке. Как рассказал сам Джеки, в начале декабря ему сделали операцию по замене коленного сустава. Сейчас он продолжает реабилитацию и очень рассчитывает приехать в Мельбурн на открывающий новый сезон Ф1 Гран При Австралии.
Ранее Стюарт прошел курс лечения от рака, который у бывшего гонщика обнаружили на ранней стадии в 2002 году.
Между тем, одним из лауреатов церемонии BBC стал другой чемпион Ф1 Льюис Хэмилтон. Его признали спортсменом 2020 года.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Джеки Стюарт
|Автор
|Александр Кабановский