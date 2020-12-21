Стюарт перенес операцию на колене

Джеки Стюарту сейчас 81 год – он является старейшим из ныне живущих чемпионов Формулы 1. При этом обладатель трех титулов активно участвует в гоночной жизни, регулярно появляясь в паддоке, а в нынешнем сезоне из-за карантина – в телевизионных эфирах в роли эксперта.

На церемонии награждения главных героев 2020 года по версии BBC Стюарт также вышел на видеосвязь. Он находился на больничной койке. Как рассказал сам Джеки, в начале декабря ему сделали операцию по замене коленного сустава. Сейчас он продолжает реабилитацию и очень рассчитывает приехать в Мельбурн на открывающий новый сезон Ф1 Гран При Австралии.

Ранее Стюарт прошел курс лечения от рака, который у бывшего гонщика обнаружили на ранней стадии в 2002 году.

Между тем, одним из лауреатов церемонии BBC стал другой чемпион Ф1 Льюис Хэмилтон. Его признали спортсменом 2020 года.