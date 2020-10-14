Стюарт объяснил, почему Хэмилтон не лучший пилот
Джеки заверил, что не хотел задеть Льюиса
В октябре трехкратный чемпион Формулы 1 Джеки Стюарт заявил, что не считает Льюиса Хэмилтона величайшим пилотом в истории. Он мотивировал это тем, что Льюис пользуется лучшей техникой, что не позволяет его полноценно оценить.
Хэмилтон в ответ заявил, что некоторые гонщики прошлого слишком много о нем говорят, не став называть никого по именам. Британец также заметил, что многим не нравятся его успехи.
Однако Стюарт заверил, что не хотел сказать о Льюисе ничего плохого.
«Я отношусь к его результатам с невероятным уважением, – сказал Джеки агентству PA. – Он лучший пилот в настоящий момент. Я не пытаюсь его принизить и мне жаль, что он так думает. Зачем бы мне это? Мне уже 81 год.
Меня спросили, что я думаю о том, что Льюис побил рекорд Ф1 по числу побед. Стал ли он благодаря этому лучшим пилотом всех времен. И я ответил, что тут трудно судить.
Я считаю, что величайшим был Хуан Мануэль Фанхио, а за ним идет Джим Кларк. Но корректно ли вообще называть кого-то лучшим?
У Льюиса восхитительные достижения, но он пилотирует лучшую машину, и это продолжается уже много лет. Он принял шикарное решение, перейдя из McLaren в Mercedes. Но лучше ли он Фанхио, который взял пять титулов с четырьмя разными командами? Лучше ли он Кларка или Шумахера? Невозможно сказать».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Джеки Стюарт , Льюис Хэмилтон
|Автор
|Иван Матушкин