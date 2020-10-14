Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бельгии
28 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
Билеты
23 окт.
Следующее событие через
8 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
31 окт.
Следующее событие через
16 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Турции
Билеты
13 нояб.
Следующее событие через
29 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
44 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
50 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
57 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Стюарт объяснил, почему Хэмилтон не лучший пилот

Поделились
Комментарии
Стюарт объяснил, почему Хэмилтон не лучший пилот
Автор:
, редактор

Джеки заверил, что не хотел задеть Льюиса

В октябре трехкратный чемпион Формулы 1 Джеки Стюарт заявил, что не считает Льюиса Хэмилтона величайшим пилотом в истории. Он мотивировал это тем, что Льюис пользуется лучшей техникой, что не позволяет его полноценно оценить. 

Хэмилтон в ответ заявил, что некоторые гонщики прошлого слишком много о нем говорят, не став называть никого по именам. Британец также заметил, что многим не нравятся его успехи. 

Однако Стюарт заверил, что не хотел сказать о Льюисе ничего плохого.

«Я отношусь к его результатам с невероятным уважением, – сказал Джеки агентству PA. – Он лучший пилот в настоящий момент. Я не пытаюсь его принизить и мне жаль, что он так думает. Зачем бы мне это? Мне уже 81 год.

Меня спросили, что я думаю о том, что Льюис побил рекорд Ф1 по числу побед. Стал ли он благодаря этому лучшим пилотом всех времен. И я ответил, что тут трудно судить.

Я считаю, что величайшим был Хуан Мануэль Фанхио, а за ним идет Джим Кларк. Но корректно ли вообще называть кого-то лучшим? 

У Льюиса восхитительные достижения, но он пилотирует лучшую машину, и это продолжается уже много лет. Он принял шикарное решение, перейдя из McLaren в Mercedes. Но лучше ли он Фанхио, который взял пять титулов с четырьмя разными командами? Лучше ли он Кларка или Шумахера? Невозможно сказать».

Читайте также:

В Ferrari опять внутренний конфликт: босс поссорился с конструктором

Предыдущая новость

В Ferrari опять внутренний конфликт: босс поссорился с конструктором

Следующая новость

Цунода дебютирует за рулем болида Ф1 в Имоле

Цунода дебютирует за рулем болида Ф1 в Имоле
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Джеки Стюарт , Льюис Хэмилтон
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое Сегодня

В Ferrari опять внутренний конфликт: босс поссорился с конструктором
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Ferrari опять внутренний конфликт: босс поссорился с конструктором

Алонсо не смог выжать максимум из машины на тестах в Барселоне
Формула 1 Формула 1 / Новость

Алонсо не смог выжать максимум из машины на тестах в Барселоне

Стюарт объяснил, почему Хэмилтон не лучший пилот
Формула 1 Формула 1 / Новость

Стюарт объяснил, почему Хэмилтон не лучший пилот

В Red Bull назвали Хюлькенберга кандидатом на 2021 год
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Red Bull назвали Хюлькенберга кандидатом на 2021 год

СМИ: Из-за Мазепина Пересу пришлось переключиться с Haas на Williams
Формула 1 Формула 1 / Новость

СМИ: Из-за Мазепина Пересу пришлось переключиться с Haas на Williams

Отказ Red Bull от Гасли объяснили внутренним конфликтом
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отказ Red Bull от Гасли объяснили внутренним конфликтом

СМИ: Red Bull решила заменить Квята на Цуноду
Формула 1 Формула 1 / Новость

СМИ: Red Bull решила заменить Квята на Цуноду

Росс Браун: Надеюсь, правила 2026 года убедят Honda вернуться
Формула 1 Формула 1 / Новость

Росс Браун: Надеюсь, правила 2026 года убедят Honda вернуться

Самое важное:

Цунода дебютирует за рулем болида Ф1 в Имоле
Формула 1 Формула 1 / Новость

Цунода дебютирует за рулем болида Ф1 в Имоле

Стюарт объяснил, почему Хэмилтон не лучший пилот
Формула 1 Формула 1 / Новость

Стюарт объяснил, почему Хэмилтон не лучший пилот

В Ferrari опять внутренний конфликт: босс поссорился с конструктором
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Ferrari опять внутренний конфликт: босс поссорился с конструктором

Алонсо не смог выжать максимум из машины на тестах в Барселоне
Формула 1 Формула 1 / Новость

Алонсо не смог выжать максимум из машины на тестах в Барселоне

Самое читаемое

1
Формула 1

В Ferrari опять внутренний конфликт: босс поссорился с конструктором

2
Формула 1

Стюарт объяснил, почему Хэмилтон не лучший пилот

38мин
3
Формула 1

Алонсо не смог выжать максимум из машины на тестах в Барселоне

4
Формула 1

В Red Bull назвали Хюлькенберга кандидатом на 2021 год

5
Формула 1

СМИ: Из-за Мазепина Пересу пришлось переключиться с Haas на Williams

Самое важное:

Цунода дебютирует за рулем болида Ф1 в Имоле
Формула 1

Цунода дебютирует за рулем болида Ф1 в Имоле

Стюарт объяснил, почему Хэмилтон не лучший пилот
Формула 1

Стюарт объяснил, почему Хэмилтон не лучший пилот

В Ferrari опять внутренний конфликт: босс поссорился с конструктором
Формула 1

В Ferrari опять внутренний конфликт: босс поссорился с конструктором

Алонсо не смог выжать максимум из машины на тестах в Барселоне
Формула 1

Алонсо не смог выжать максимум из машины на тестах в Барселоне

В Red Bull назвали Хюлькенберга кандидатом на 2021 год
Формула 1

В Red Bull назвали Хюлькенберга кандидатом на 2021 год

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.