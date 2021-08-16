Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Как Ньюи копирует чужие машины? Он сам рассказал
Формула 1 Новости

Стюарт не увидел нужды в переменах в Формуле 1

Автор:
, редактор

Ветеран автогонок считает, что Ф1 остается релевантной для молодежи

Стюарт не увидел нужды в переменах в Формуле 1

Руководители Формулы 1 часто говорят о том, что спорту требуются перемены, чтобы оставаться интересным для новых поколений. Однако, трехкратный чемпион мира Джеки Стюарт уверен, что Ф1 не нужны большие перемены, так как спорт и так остается в авангарде технического прогресса.

«[Меняться надо] не сильно, – цитирует Стюарта Robb Report. – Насколько я знаю, [автоспорт] это самая продвинутая форма инженерии в мире.

Конечно, в плане энергетики нужно меняться не только ради нынешнего поколения, но и будущих. У нас будет два-три вида энергетики, не электричество, а что-то другое. Ядерная энергия, например. Мотор должен стать меньше, мощнее и экологичнее. Но Ф1 решает свои проблемы быстрее всех в мире, даже быстрее космической индустрии. Скорость перемен в Ф1 просто невероятна».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Как Ньюи копирует чужие машины? Он сам рассказал

Предыдущая новость

Как Ньюи копирует чужие машины? Он сам рассказал
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Как Ньюи копирует чужие машины? Он сам рассказал

3 ч
2
Формула 1

Слухи: Боттас ведет переговоры с Red Bull

1 дн
3
Формула 1

Шварцман и еще 5 юниоров для Формулы 1 на 2022 год

12 ч
4
Формула 1

Главу трассы в Спа убил собственный муж

10 ч
5
Формула 1

«Они чувствуют угрозу». Хорнер о жалобах Mercedes

6 ч
Самое важное:
Стюарт не увидел нужды в переменах в Формуле 1
Формула 1

Стюарт не увидел нужды в переменах в Формуле 1

2 ч
Как Ньюи копирует чужие машины? Он сам рассказал
Формула 1

Как Ньюи копирует чужие машины? Он сам рассказал

3 ч
Марко: Отношения Ферстаппена и Хэмилтона быстро не исправишь
Формула 1

Марко: Отношения Ферстаппена и Хэмилтона быстро не исправишь

4 ч
«Они чувствуют угрозу». Хорнер о жалобах Mercedes
Формула 1

«Они чувствуют угрозу». Хорнер о жалобах Mercedes

6 ч
Палоу: IndyCar – для побед, Формула 1 – для инстаграма
Формула 1

Палоу: IndyCar – для побед, Формула 1 – для инстаграма

10 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Как Ньюи копирует чужие машины? Он сам рассказал
Формула 1

Как Ньюи копирует чужие машины? Он сам рассказал

Марко: Отношения Ферстаппена и Хэмилтона быстро не исправишь
Формула 1

Марко: Отношения Ферстаппена и Хэмилтона быстро не исправишь

Aprilia объявила о переходе Виньялеса
MotoGP

Aprilia объявила о переходе Виньялеса

Больше от
Джеки Стюарт
Стюарт перенес операцию на колене
Формула 1

Стюарт перенес операцию на колене

Почему легенды Формулы 1 ждали рыцарства по 30-40 лет, а Хэмилтону ждать не придется
Формула 1

Почему легенды Формулы 1 ждали рыцарства по 30-40 лет, а Хэмилтону ждать не придется

Стюарт: Был бы счастлив, если бы Феттель завершил карьеру
Формула 1

Стюарт: Был бы счастлив, если бы Феттель завершил карьеру

Самое читаемое Сегодня

Как Ньюи копирует чужие машины? Он сам рассказал
Формула 1 Формула 1

Как Ньюи копирует чужие машины? Он сам рассказал

Слухи: Боттас ведет переговоры с Red Bull
Формула 1 Формула 1

Слухи: Боттас ведет переговоры с Red Bull

Шварцман и еще 5 юниоров для Формулы 1 на 2022 год
Формула 1 Формула 1

Шварцман и еще 5 юниоров для Формулы 1 на 2022 год

Главу трассы в Спа убил собственный муж
Формула 1 Формула 1

Главу трассы в Спа убил собственный муж

«Они чувствуют угрозу». Хорнер о жалобах Mercedes
Формула 1 Формула 1

«Они чувствуют угрозу». Хорнер о жалобах Mercedes

Стролл в Mercedes, Квят в Williams. Слухи о переходах в Ф1
Формула 1 Формула 1

Стролл в Mercedes, Квят в Williams. Слухи о переходах в Ф1

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австрии
MotoGP MotoGP

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австрии

Видео: поребрик привел к массовому завалу в NASCAR
Статья с видео
NASCAR Cup NASCAR Cup

Видео: поребрик привел к массовому завалу в NASCAR

Самое важное:

Стюарт не увидел нужды в переменах в Формуле 1
Формула 1 Формула 1

Стюарт не увидел нужды в переменах в Формуле 1

Как Ньюи копирует чужие машины? Он сам рассказал
Формула 1 Формула 1

Как Ньюи копирует чужие машины? Он сам рассказал

Марко: Отношения Ферстаппена и Хэмилтона быстро не исправишь
Формула 1 Формула 1

Марко: Отношения Ферстаппена и Хэмилтона быстро не исправишь

«Они чувствуют угрозу». Хорнер о жалобах Mercedes
Формула 1 Формула 1

«Они чувствуют угрозу». Хорнер о жалобах Mercedes

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.