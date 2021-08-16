Стюарт не увидел нужды в переменах в Формуле 1

Руководители Формулы 1 часто говорят о том, что спорту требуются перемены, чтобы оставаться интересным для новых поколений. Однако, трехкратный чемпион мира Джеки Стюарт уверен, что Ф1 не нужны большие перемены, так как спорт и так остается в авангарде технического прогресса.

«[Меняться надо] не сильно, – цитирует Стюарта Robb Report. – Насколько я знаю, [автоспорт] это самая продвинутая форма инженерии в мире.

Конечно, в плане энергетики нужно меняться не только ради нынешнего поколения, но и будущих. У нас будет два-три вида энергетики, не электричество, а что-то другое. Ядерная энергия, например. Мотор должен стать меньше, мощнее и экологичнее. Но Ф1 решает свои проблемы быстрее всех в мире, даже быстрее космической индустрии. Скорость перемен в Ф1 просто невероятна».