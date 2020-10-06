Стюарт не считает Хэмилтона величайшим пилотом в истории

В связи с этим и простые болельщики, и авторитеты гоночного мира охотно обсуждают вопрос о том, какое место британский пилот занимает в рейтинге лучших гонщиков Ф1 всех времен. В очередной раз эта тема была затронута в выпуске подкаста Fast Lane, гостем которого стал трехкратный чемпион мира Джеки Стюарт.

«С моей точки зрения, величайшим пилотом из всех, когда либо живших на этой планете, был Хуан Мануэль Фанхио, – изложил свою точку зрения Стюарт. – На втором месте – Джим Кларк, я бы его поставил выше Айртона Сенны.

Конечно, Льюис тоже прекрасно управляет машиной, не делает ошибок. Я ни в коем случае не пытаюсь приуменьшить его талант или его навыки. Но сейчас все по-другому. Во-первых, автомобиль Льюиса слишком сильно превосходит все остальные. В то время как по-настоящему великие пилоты проявляют себя как на самых быстрых машинах, так и на болидах, которые в чем-то уступают самым быстрым.

К тому же, сейчас жизнь у пилотов более расслабленная. Да, они ездят на базы, работают на симуляторе – но это не сравнить с временами, когда пилот Ф1 также участвовал в гонках на выносливость, мог выступать в IndyCar или Can-Am, в гонках на кузовных машинах. Это была совершенно другая жизнь, совершенно другой мир».

Впрочем, трехкратный чемпион Формулы 1 отметил, что и Фанхио в пятидесятых годах выступал отнюдь не на первой попавшейся машине: «Он действовал непривычно даже по тем временам. Мог выбрать Ferrari, а потом увидеть потенциал в Maserati – и поэтому никогда не подписывал контракты больше чем на год. Два титула с Mercedes он завоевал, так как имел в распоряжении лучшую машину».

Но родиться раньше, чтобы вступить в борьбу с величайшим гонщиком, Стюарт не хотел бы: «Мне повезло, что я выступал именно в шестидесятых-семидесятых. Кларк, Хилл, Риндт, Север, Эймон, Брэбэм – все эти пилоты были очень быстрыми. Сейчас я не наблюдаю такого, не вижу в Формуле 1 такого количества близких к идеалу пилотов. И нам тогда повезло, что был мотор Ford Cosworth, которым в какой-то момент пользовались все, кроме Ferrari. Это делало конкуренцию более плотной».