Формула 1 Новости
Стюарт: Ферстаппен еще в стадии щенка
Автор: Иван Матушкин , редактор
Британский ветеран полагает, что Хэмилтон рано списывать со счетов
В этом сезоне Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен ведут упорную борьбу за лидерство в Формуле 1, по очереди обгоняя друг друга. Трехкратный чемпион мира Джеки Стюарт считает, что время Ферстаппена стать лидером скоро придет, однако он еще не до конца созрел, а Хэмилтона пока рано сбрасывать со счетов.
«Мне кажется, у Mercedes сейчас лучшая машина, но Red Bull действительно на ходу, – цитирует Стюарта talkSPORT. – Ферстаппен, на мой взгляд, сейчас самый быстрый в чемпионате. Но он еще отчасти на стадии щенка.
Льюис же подходит к завершению карьеры, так что на будущее Ферстаппен выглядит лучше. Но сейчас списывать со счетов Mercedes не стоит, а Льюис невероятно хороший пилот».
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