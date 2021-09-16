Стюарт: Ферстаппен еще в стадии щенка

В этом сезоне Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен ведут упорную борьбу за лидерство в Формуле 1, по очереди обгоняя друг друга. Трехкратный чемпион мира Джеки Стюарт считает, что время Ферстаппена стать лидером скоро придет, однако он еще не до конца созрел, а Хэмилтона пока рано сбрасывать со счетов.

«Мне кажется, у Mercedes сейчас лучшая машина, но Red Bull действительно на ходу, – цитирует Стюарта talkSPORT. – Ферстаппен, на мой взгляд, сейчас самый быстрый в чемпионате. Но он еще отчасти на стадии щенка.

Льюис же подходит к завершению карьеры, так что на будущее Ферстаппен выглядит лучше. Но сейчас списывать со счетов Mercedes не стоит, а Льюис невероятно хороший пилот».