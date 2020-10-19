Стюарт: Был бы счастлив, если бы Феттель завершил карьеру
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Трехкратный чемпион Ф1 продолжает оценивать нынешних пилотов и раздавать советы
В конце 2020 года Себастьян Феттель покинет Ferrari и перейдет в Aston Martin. Прежде, чем заключить контракт с новой командой, немец признался, что размышлял – не завершить ли ему гоночную карьеру.
Хотя четырехкратный чемпион мира и решил продолжить выступления, ветеран Формулы 1 Джеки Стюарт считает его решение напрасным.
«Он решил продолжать карьеру только потому, что очень сильно любит этот спорт, – цитирует Стюарта La Gazzetta dello Sport. – Себастьян Феттель – очень приятный джентльмен с восхитительной карьерой. Я был бы счастлив, если бы он закончил выступать и занялся тем, что делаю я. Он мог бы ездить по главным мероприятиям, общаться с транснациональными корпорациями. Феттель стал бы отличным послом для нашего спорта».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Джеки Стюарт , Себастьян Феттель
|Автор
|Иван Матушкин
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Стюарт: Был бы счастлив, если бы Феттель завершил карьеру
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