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Стюарт: Был бы счастлив, если бы Феттель завершил карьеру

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Стюарт: Был бы счастлив, если бы Феттель завершил карьеру
Автор:
, редактор

Трехкратный чемпион Ф1 продолжает оценивать нынешних пилотов и раздавать советы

В конце 2020 года Себастьян Феттель покинет Ferrari и перейдет в Aston Martin. Прежде, чем заключить контракт с новой командой, немец признался, что размышлял – не завершить ли ему гоночную карьеру. 

Хотя четырехкратный чемпион мира и решил продолжить выступления, ветеран Формулы 1 Джеки Стюарт считает его решение напрасным.

«Он решил продолжать карьеру только потому, что очень сильно любит этот спорт, – цитирует Стюарта La Gazzetta dello Sport. – Себастьян Феттель – очень приятный джентльмен с восхитительной карьерой. Я был бы счастлив, если бы он закончил выступать и занялся тем, что делаю я. Он мог бы ездить по главным мероприятиям, общаться с транснациональными корпорациями. Феттель стал бы отличным послом для нашего спорта».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Джеки Стюарт , Себастьян Феттель
Автор Иван Матушкин

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