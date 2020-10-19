Стюарт: Был бы счастлив, если бы Феттель завершил карьеру

В конце 2020 года Себастьян Феттель покинет Ferrari и перейдет в Aston Martin. Прежде, чем заключить контракт с новой командой, немец признался, что размышлял – не завершить ли ему гоночную карьеру.

Хотя четырехкратный чемпион мира и решил продолжить выступления, ветеран Формулы 1 Джеки Стюарт считает его решение напрасным.

«Он решил продолжать карьеру только потому, что очень сильно любит этот спорт, – цитирует Стюарта La Gazzetta dello Sport. – Себастьян Феттель – очень приятный джентльмен с восхитительной карьерой. Я был бы счастлив, если бы он закончил выступать и занялся тем, что делаю я. Он мог бы ездить по главным мероприятиям, общаться с транснациональными корпорациями. Феттель стал бы отличным послом для нашего спорта».