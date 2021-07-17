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Стыдный Перес и козырной Ферстаппен. Герои и неудачники Британии

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Впервые выбираем лучших и худших по итогам спринта, а не квалификации

Стыдный Перес и козырной Ферстаппен. Герои и неудачники Британии

Герои

Макс Ферстаппен

Когда стартуешь со второго места, твой максимум – отыграть одну позицию. Но если эта позиция приносит первое место и победу над главным соперником – чего еще желать?

Ферстаппен сегодня сработал просто идеально. Лучше тронулся с места, занял оптимальную траекторию, отбил целый круг лютых атак Хэмилтона, а затем уехал от него и сберег шины до финиша. 

В субботу Макс сумел исправить неудачу пятницу, когда до поула (или как теперь это надо называть) ему не хватило семи десятых. Теперь завтра его карты – козырные.

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Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16B

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Фернандо Алонсо

Старт Фернандо – лучшее, что случилось с сегодняшним спринтом. За пару кругов ветеран сумел прорваться с 11-го места на пятое, а его обгоны по внешней траектории в первых поворотах – класс, который теперь редко можно увидеть в Ф1.

Алонсо стал одним из всего четырех пилотов, которые рискнули стартовать на шинах Soft. Отчасти именно мягкая резина помогла ему так резво стартовать. Затем испанец потерял темп – Alpine явно уступала конкурентам, да и шины стали уставать.

Нандо пропустил два болида McLaren, но затем уперся и сдержал позади сразу пяток машин с Себастьяном Феттелем во главе. Как награда – лучшее стартовое место в сезоне (седьмое). И возможность завтра еще разок покуражиться на старте.

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Фернандо Алонсо, Alpine A521

Фернандо Алонсо, Alpine A521

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Джордж Расселл

После вчерашнего подвига Джорджа с восьмым результатом сегодня было логично ждать от Williams отчаянного сопротивления и постепенного вылета из первой десятки. Но этого не произошло.

Точнее, из десятки-то Джордж вылетел – на старте потерял сразу три места и оказался 11-м. Но проблемы Карлоса Сайнса и Серхио Переса вернули британца в топ-10, а дальше он уже сам уперся. 

Расселлу пришлось довольно долго сдерживать Эстебана Окона, но собравшийся вокруг DRS-паровозик помог пилоту Williams удержаться. В итоге – роскошное девятое место и новая попытка заработать очки завтра.

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Джордж Расселл, Williams

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Неудачники

Серхио Перес

Вчера Чеко проиграл Ферстаппену шесть десятых и в очередной раз не попал даже на второй ряд. Сегодня он проиграл старт, откатился с пятого места на седьмое, а потом на ровном месте устроил себе вылет с трассы. 

В качестве вишенки на торте, Перес не смог прорваться сквозь аутсайдеров, уперевшись в Николя Латифи. Red Bull пришлось стыдливо снимать пилота с гонки, ссылаясь на какое-то повреждение машины. И завтра Чеко наверняка никак не поможет своей команде в борьбе с Mercedes.

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Серхио Перес, Red Bull Racing RB16B

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Карлос Сайнс

Карлос, в общем-то, провел отличный заезд, если не считать одного эпизода. Испанцу на самом старте не повезло столкнуться с Джорджем Расселлом. Как итог – провал в самый хвост и необходимость прорваться в топ-10 за полтора десятка кругов. 

Сайнс сделал все возможное и до десятого места не дотянул четыре десятых секунды. Но 11-е место, когда твой партнер стал четвертым, смотрится ужасно. И какой бы ни была причина – неудача остается неудачей.

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Карлос Сайнс, Ferrari SF21

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Валттери Боттас

Валттери сегодня не сделал ничего плохого. И ничего хорошего. Он, кажется, вообще за всю гонку ничего не сделал. Выбрал рискованную тактику с мягкими шинами, но даже не попытался атаковать пилотов впереди себя. 

Сзади у финна в принципе не было соперников, получилось, что он просто покатался сам с собой. При этом, даже на более мягких шинах Боттас моментально отстал от Ферстаппена и Хэмилтона, не сумев даже иллюзию борьбы сохранить. 

А зачем на старт выходит гонщик, который ни с кем не гоняется – для меня загадка. Сегодня выступление Валттери было пустым. 

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