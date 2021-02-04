«Стыд и позор». Ральф Шумахер разнес Хэмилтона

За месяц до старта предсезонных тестов 2021 года Льюис Хэмилтон все еще не имеет контракта с Mercedes на этот сезон. Хотя стороны неоднократно обещали успеть подписать договор вовремя, бывший пилот Ф1 Ральф Шумахер считает такое поведение семикратного чемпиона мира неподобающим.

«Одно ясно точно – Формула 1 важнее каждого человека в отдельности, – сказал Шумахер в эфире немецкого канала Sky. – Уже февраль, а самый важный человек в Ф1 на данный момент, семикратный чемпион, до сих пор не подписал контракт. По-моему, это стыд и позор.

Льюису не стоит забывать о риске в его действиях. Говорят, дело в деньгах, но я надеюсь, что нет».